Perritos calientes que vienen de Nueva York

¿quién no ha soñado alguna vez con comerse un auténtico perrito caliente en la Gran Manzana? Al que le den los ahorros para ello podrá cruzar el charco y deambular por la Quinta Avenida hot dog en mano y fardar en Instagram. El que no, sólo tiene que plantarse en Madrid y dejarse caer por el hotel Only You Atocha. Allí, gracias a la iniciativa Seagram's New York at Only You, podrán disfrutar del auténtico perrito del mítico restaurante Katz's Delicatessen.

Conocido en todo el globo por ser el escenario de la mítica escena de la película Cuando Harry encontró a Sally, en la que Meg Ryan finge un orgasmo ante un asombrado Billy Crystal, el Katz's Delicatessen lleva abierto desde 1888. "Los clientes cuando vienen juegan a imitar a Meg Ryan, aunque no siempre hacen una magnífica interpretación como la suya", apunta Jake Dell, responsable actual del restaurante. El joven pertenece a la quinta generación de propietarios del local y esta es la primera vez que lleva su gastronomía fuera de Nueva York.

Involucrado en la cocina como uno más, Dell es todo un maestro del perrito caliente. "Cuando paseo por Nueva York y veo a la gente haciendo cola en un puesto de hot dogs sé perfectamente si son extranjeros o de la ciudad", asegura el joven. No es de extrañar, lleva toda la vida familiarizado con este manjar (aunque estuvo siete meses estudiando en España). Detractor absoluto del uso del ketchup en perritos o hamburguesas, Jake Dell afirma que "el secreto del hot dog neoyorquino es hacerlo con la plancha muy caliente para que la salchicha esté crujiente por fuera y jugosa por dentro, luego sólo hay que meterla en pan y acompañarla de sauerkraut (una especie de chucrut) y cebolla con salsa especial (no desvela los ingredientes)". Aunque no sólo perritos ofrece en su restaurante. En Katz's tienen comida tradicional, "aunque no tan tradicional como en España", entre la que destacan el bocadillo de pastrami, la sopa de ajo tradicional o las matzoball (una especie de bola de harina de matzah), entre otros.