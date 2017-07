Pierre y Beatrice disfrutan de Mallorca

El sábado pasado se celebró en Mónaco la gala de la Cruz Roja y Pierre y su mujer, Beatrice Borromeo, fueron dos de los grandes ausentes de esta importante cita del Principado. Ahora se conoce el motivo de su ausencia. La pareja ya se encontraba en Palma donde el hijo de Carolina de Mónaco entrenaba para disputar, por segundo año consecutivo, la Copa del Rey Mapfre de Vela. El sobrino de Alberto de Mónaco es un enamorado de Mallorca, esta no es la primera vez que decide pasar las vacaciones en la isla. El año pasado su mujer Beatrice Borromeo no acudió a Palma hasta el final de la cita deportiva ya que coincidió con el fallecimiento de su abuela y con los rumores de crisis entre la pareja porque Pierre no estuvo con ella en un momento tan complicado.

Este año las vacaciones estivales están siendo muy diferentes a las anteriores. La pareja vive uno de sus mejores momentos. La semana pasada celebraron su segundo aniversario de boda, la mujer de Pierre Casiraghi ha viajado con él desde el inicio de su periplo y ha acudido al club náutico para animarle en la competición. Allí se le ha visto integrada con el resto de asistentes, con quienes ha hablado amigablemente. Para la cita Beatrice ha escogido un atuendo de lo más cómodo y veraniego. Ha optado por un sencillo vestido largo de color naranja, zapatillas de deporte, el pelo recogido en una coleta y unas gafas de sol. Además en esta ocasión han viajado hasta Palma en compañía de su hijo, que nació en febrero. De momento no se ha podido ver a la pareja con el pequeño Stefano. El bebé se encuentra en la espectacular residencia en la que se aloja la familia a las afueras de la capital. Pierre y Beatrice son muy celosos de su intimidad y no fue hasta el mes de mayo, cuando su hijo tenía tres meses, cuando por primera vez se les fotografió con el pequeño.