Pitt tendrá que pagar medio millón por moroso

Brad Pitt no levanta cabeza. Tras cerrar el capítulo judicial con su ex mujer, Angelina Jolie, por la custodia de sus hijos, ahora ha vuelto a perder en los tribunales por no pagar a una artista que realizó unas reformas en su mansión en Francia, donde contrajeron matrimonio hace casi ocho años. El actor ha sido condenado en París a pagar 565.000 euros a Odile Soudant por el impago de una cantidad que provocó la quiebra de su empresa. La decisión judicial, con fecha 19 de abril, ha sido ahora revelada por el diario Libération. La mansión de Miraval (en Provenza) fue el gran proyecto del actor desde que la adquiriera en 2008 para convertirla en refugio familiar.