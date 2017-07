Polémica pegadiza para los oídos

Del verano, y de la primavera, y del invierno. Y llegará el otoño y continuará siendo la canción del momento. Durante la época estival en toda fiesta que se precie deberá sonar Despacito de Luis Fonsi. Da igual si es la versión que canta con Justin Bieber o la que comparte con Daddy Yankee. La cuestión es que no falte. La canción ha batido todos los récords. El videoclip oficial lleva más de dos billones de reproducciones en Youtube. Ni el propio Luis Fonsi, que nos tenía acostumbrados a baladas románticas que quedaban lejos de convertirse en la canción del verano, se imaginaba tal éxito. La compuso un día en el sofá de su casa. Se despertó con la palabra Despacito en la cabeza (no ha explicado el motivo) y el cuerpo le pedía hacer algo caribeño y con ritmo. Y de ahí a que personas de todo el mundo y de diferentes generaciones hayan hecho suya la canción. Seguro que muchos no se han parado a analizar la letra, porque en ese caso más de uno se echaría las manos a la cabeza y quedaría prohibida para los más pequeños de la casa.

Este año Fonsi no tiene rival, pero hay otras canciones que compiten por hacerle sombra. Todas tienen varias cosas en común. Por un lado, el ritmo pegadizo, idóneo para bailar y para que la canción se meta en la cabeza durante horas, y por otro lado, los cantantes son latinos y las letras están escritas en español. Lejos quedaron las canciones en inglés que consiguieron amenizar los últimos veranos como Happy de Pharrel Williams, Summer de Calvin Harris o Play Hard de David Guetta. Pero si por algo destacan es por el mensaje que lanzan. La polémica está servida. Parece que le cantan al amor, pero van más allá. Si hay una palabra que describe a estos temas es superficial. La última en sumarse a la lista ha sido la canción Felices los cuatro de Maluma. En ella el artista colombiano hace una oda a la infidelidad. Poco a poco se acerca a las cifras de Despacito y el videoclip, subido de tono, cuenta ya con más de quinientos millones de reproducciones. Su anterior éxito, Cuatro Babys, tampoco faltará en los chiringuitos y discotecas estos meses. El tema ha sido denunciado en plataformas sociales por su tono machista.

No hay verano sin Shakira. Tras amenizar el mundial de fútbol con Waka, waka, bailar Chantaje con Maluma o subirse a La bicicleta junto a Carlos Vives, este año nos deleita con Me enamoré. La cantante es muy celosa de su vida privada pero con esta canción hace un repaso de sus inicios con Piqué. Que si los mojitos, la barbita, la boca redondita… La colombiana ha sorprendido con su declaración de intenciones al futbolista. Otro de los que no falla en las listas de las canciones del verano es Enrique Iglesias. Su canción Súbeme la radio de momento no está teniendo el mismo éxito que Bailando o Duele el corazón. En 2015 y 2016 el hijo de Isabel Preysler no tenía rival pero este año lo tiene un poco más complicado.