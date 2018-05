"Quiero casarme este año... porque tengo una 'ilusión'"

Vicky Martín Berrocal acaba de presentar su primera colección de joyas de novia para Agatha París compuesta por veinte piezas, 16 pendientes (de todas las medidas, desde pequeños y discretos hasta grandes, incluso alguno asimétrico), dos alianzas y dos pulseras que le han sabido a poco ("no me han dejado hacer más...", se quejó divertida). Todas ellas destilan romanticismo, feminidad, elegancia y, por supuesto, el sello inconfundible de la diseñadora sevillana quien, durante la presentación, sorprendió expresando su intención de casarse este mismo año porque hay "alguien, una ilusión, un hombre hecho y derecho" en su vida.

-Las piezas tienen nombre de princesas y reinas, como la propia Letizia.

-Sí, poque las novias se sienten como princesas o auténticas reinas ese gran día que es el de su boda. Máxima, Carlota, Victoria, Diana e incluso Meghan.

-Por cierto, ¿vio la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle el sábado?

-Sí, estaba en Lisboa y empecé a verla. Cuando vi a la novia llegar a la iglesia, cogerse el vestido y entrar sola, ahí dije...los vellos de punta... y la vi entera. Yo podría hacer perfectamente lo mismo.

-¿Tiene alguna joya importante en su vida?

-Mi hija; ahí lo tengo clarísimo (risas). Pero joya de ponerse... las que me regaló mi padre y Manuel (Díaz El Cordobés) antes de casarse: mi alianza, mi anillo de pedida, las piezas de cuando nació mi hija. ¡De devolverlas ni hablar!!! Se quedan para Alba.

-¿Para cuándo su boda? ¿Tiene ya quien le regale el anillo?

-(Bromea cantando: "El anillo pa cuándo...) Yo cuando me casé con Manuel, la prensa se enteró seis meses antes de la boda, ¡y estuvimos cuatro años y medio de novios! Podemos decir que quiero, quiero, me encantaría casarme pronto, este año... tengo una ilusión.

-¿Tiene pareja entonces? No sabíamos nada.

-Es un hombre para pasar por el altar. No es un juego, ni una historieta, ni nada. Yo soy una enamorada del amor, y me encantan estas cosas. Me quiero vestir de blanco. Hablo de este año porque es mi deseo, otra cosa es que luego sea este año... o el que viene (risas).