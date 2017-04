"Quiero perder los dedos de una mano cocinando en 'MasterChef Celebrity"

-había dejado claro que era una mujer polifacética, pero lo de escribir un libro de recetas saludables nos ha pillado por sorpresa.

-De eso se trata. Pero no creas que ha sido algo que ha surgido de un día para otro. Llevo cinco años metida en este rollo de vida saludable y cuando Gloria, la editora, me propuso que lo contara me quedé pillada porque lo consideraba como algo muy mío. Pero se puso tan pesada que tuve que aceptar y así es como surge esta aventura, en la que he estado muy bien acompañada por un equipo que me lo ha hecho todo súper fácil.

Si el humor se aplicara a todos los momentos de la vida, nos iría mucho mejor a todos"

-Pero algo tiene que ver el nacimiento de su hija Joana en el origen de todo esto, ¿no es así?

-Sí, por supuesto. Yo estaba intentando quedarme embarazada pero no había manera. Después de dos in vitro un día alguien nos habló de un psicoinmunólogo, Xevi Verdaguer, y decidimos acudir como nuestra última baza. Lo primero que me hizo fue una limpieza hepática y me puso el cuerpo a cero, porque claro, yo iba cargadísima de estrógenos. Fue entonces cuando llegó Joana y para mí aquello fue un milagro. Eso me dio que pensar que realmente somos lo que comemos y me hizo introducirme en el mundo de la alimentación saludable. A partir de ahí tanto yo como la chica que está en casa nos apuntamos a cursos de cocina con Montse Vallory, una reconocida nutricionista, que nos abrió todo un mundo de posibilidades en la alimentación saludable. Yo soy una persona muy curiosa y, cuando abro un melón y me gusta, quiero abrir otro y otro...

-Pero no todos los melones salen buenos...

-Claro, por eso también me apunté a muchos cursos que no me sirvieron de nada. Pero fui creando mi propio recetario a partir de lo que me fue gustando de cada uno de ellos.

-¿Y cuál de todas esas recetas es la preferida de Andréu Buenafuente?

-¡Uy! Lo tiene claro. El arroz de los domingos.

-¿Pero eso es una receta saludable?

-Claro, porque tiene muchas verduras y costillas de cerdo ibérica. Si los ingredientes son de buena calidad, para mí ya es una comida saludable. Tenemos la suerte de tener una huerta en casa en la que no usamos pesticidas ni para la tierra ni para los vegetales, por lo tanto, más sano imposible.

-Pensaba que eso de la comida saludable tenía más que ver con los superalimentos de los que tanto se habla...

-No, no... Teniendo unos buenos ingredientes, de primera calidad, lo más ecológicos que puedas, ése es el mejor punto de partida.

-Lo que deja claro en su libro es que los cambios en alimentación deben ser muy lentos.

-Sí. Tener un cambio tan drástico de hoy para mañana sólo te generaría frustración tras frustración. Saber que nunca más vas a desayunar tus galletas María mojadas en leche es un error. Debes hacerlo sin agobiarte demasiado. Dejar que las cosas pasen y que vayan fluyendo. Los cambios que propongo son lentos, en función de lo que pida el cuerpo y cómo éste vaya reaccionando a los cambios.

-Ahora que hay tanto boom por cocinar en televisión ¿se atrevería a cocinar saludable en un formato de cocina para VIPS?

-¡Uy, claro que me encantaría! Al final esos programas son entretenimiento y yo soy muy gamberra y carne de entretenimiento. A lo mejor al final demostraría que soy una gran nefasta en la cocina, pero me encantaría ir. Así que desde aquí hacemos un llamamiento: "Por favor, meterme allí. Quiero perder los dedos de una mano cocinando en MasterChef Celebrity".

-Hay famosas como Elsa Pataky o Gwyneth Paltrow que tienen su propio blog de vida saludable. ¿Podría ser usted la próxima en dar sus consejos?

-No tengo tiempo. Me encantaría tener un blog, pero si no lo gestiono yo, no tiene ningún sentido tenerlo.

-La gente se quedó con ganas de más Silvia Abril en Tu Cara Me Suena. ¿Es realmente un programa tan divertido como parece? ¿Volvería?

-Fue muy divertido pero también durísimo. Flipé con lo duro que era. Viví episodios de estrés real por no llegar a tiempo a la coreografía o a la canción. Tienes pocos días y son muy exigentes. Pero claro que volvería encantada. Hago otro llamamiento: "Si no me queréis para cocinar, ponerme a bailar otra vez".

-En más de una ocasión ha dicho que tenía ganas de adentrarse en otros registros interpretativos. ¿Le da miedo encasillarse o es para demostrar que es una buena cómica y se atreve con todo? ¿Qué nos sorprendería de usted en un papel dramático?

-Quiero demostrar que puedo dar mucho de sí. Quiero cambiar de registro y que el público conozca la otra cara de Silvia Abril. Seguramente sorprendería, sobre todo, mi capacidad para hacer llorar.

-Pues ya sabe, haga otro llamamiento

-(risas) Pues también es verdad: "Por favor, ¡quiero un papel dramático!"

-Para terminar, ¿considera que el humor en España está viviendo un buen momento o ha tenido épocas mejores?

-No sé si hemos vivido épocas mejores, pero sí sé que podríamos vivir mejores momentos si el humor se aplicara a todos los momentos de la vida. Nos iría mucho mejor a todos.