Quique Dacosta cocina a las órdenes de su abuela en París

Patatas revolconas y caldereta de cordero. Con estas dos recetas sorprendió ayer el triestrellado chef Quique Dacosta en la cena organizada en París con motivo de la presentación de la lista de los 100 mejores restaurantes de Europa elaborada por Opionionated About Dining. Aunque lo más llamativo de esta cena no fue el menú elegido sino que el reputado chef eligió las recetas pensando en las que hacía su abuela, Mamamari. "Ella es la verdadera jefa de los fogones", dijo el chef, al tiempo que puntualizaba que "lo que guisaba mi abuela ha quedado registrado en mi memoria". Quique Dacosta valora la influencia de sus raíces extremeñas en sus platos. "Si hace 20 años me hubiesen preguntado por la influencia de la cocina extremeña en mis platos habría dicho que ninguna, pero ahora veo que hay aromas, texturas o sabores que sí he conservado", dijo.