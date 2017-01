Reconoce que no fue a los Globos de Oro

Ya se veía venir. La poca luz del photocall, la ausencia de maquillaje... todo era muy raro en la foto de la alfombra roja de los Globos de Oro que colgó Mar Flores en su Instagram, con la que parecía demostrar que Elsa Pataky no fue la única española en los citados premios. Aunque tras la polémica suscitada, la modelo reconoce que no estuvo en la gala y que sólo acudió como invitada a la cena que se ofrecía en un recinto anexo. Y, para que no la comparen con Anna Alen, adjunta foto de la invitación a este evento.