Restaurar y crear con gusto, pasión y entusiasmo

Es una de las presentadoras más polifacéticas de Canal Decasa. Chus Cano es restauradora y diseñadora, especialista en restaurar antigüedades, reciclar muebles e incluso diseñarlos a medida. Siempre le ha apasionado su trabajo y a través de las cámaras transmite esa dedicación. "Estudié restauración y antigüedades. El oro fino me gusta mucho restaurarlo y estoy especializada en la restauración de la madera. Estudié cuatro años en una escuela. La restauración me encanta pero si son piezas buenas no puedes innovar, hay que seguir los cánones y ahí echo de menos la creatividad. Llegó un momento en el que entre la crisis y que tenía ganas de inventarme cosas empecé a pintar muebles. Crear, inventar, eso es lo que me divierte", cuenta con entusiasmo.

En la actualidad presenta dos programas en el canal, Reciclarte (de lunes a viernes a las 09.30 y a las 21.30 y los fines de semana a las 11.00 horas), que estrenó el mes pasado su cuarta temporada, y De rastros con Chus (de lunes a viernes a las 19.30 horas), para ella el más especial de todos los que ha hecho en los seis años que lleva en la cadena, donde llegó por casualidad. "Hace poco terminamos de grabar la cuarta temporada de Reciclarte. Me encanta el programa aunque mi favorito es De rastros con Chus porque es más dinámico. Comparto protagonismo con mi chofer y esas conversaciones son muy divertidas. Eso de ir buscando por los rastros una pieza después de visitar la casa de una persona que necesita algo para un lugar concreto me encanta. En el programa Reciclarte la gente aprende más, es un programa más didáctico". En De rastros con Chus se arriesga a que a las personas que les propone una pieza no queden contentas con el resultado. "Cuando vamos a hacer el programa realizamos unas propuestas de personas a las que ir a su casa. Hicimos una muy arriesgada de un decorador. Hacerle algo a un decorador es de las cosas más complicadas. No le hizo mucha gracia mi trabajo pero seguimos siendo amigos". Y es que en la restauración hay que tener muy en cuenta los gustos de cada persona, porque es un ámbito en el que Chus asegura que no hay tendencias ya que "cada persona es diferente. Hay quien quiere que le hagas algo nuevo, desde cero, y otros que solo toques un poco".

Una de las críticas que más recibe es por pintar los muebles, algo a lo que ella responde diciendo que "hay que tener en cuenta que los muebles que nos llegan de herencia no tienen más de cien años. Si fuesen del siglo XVI o del siglo XVII no se me ocurriría pintarlos. Hay otros muebles que no son piezas originales. Siempre que respetemos el barniz que tienen, esa capa protectora, podemos pintar encima. Si eso en diez años quieren mantenerlo se puede quitar esa pintura y volver a como estaba. Siempre digo que es mejor conservarlos que tirarlos", aclara.