El Rey inicia el verano en Marivent

El Rey ya se encuentra disfrutando de sus días de vacaciones en Palma de Mallorca. Durante los próximos días compagina el descanso con algunos actos oficiales. Ayer comenzó con su agenda institucional de verano en el Palacio de la Almudaina. Allí recibió a algunas autoridades de la isla como la presidente balear, Francina Armengol; alcalde de Palma, Antonio Noguera; y el presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat. La semana que viene tiene otros actos oficiales programados. El próximo jueves presidirá junto a doña Letizia y doña Sofía la tradicional recepción a las autoridades y a una representación de la sociedad balear. El sábado 5 de agosto será el encargado de entregar los trofeos de la Copa del Rey Mapfre de Vela. Y el lunes 7 como cada año pondrá punto y final a los actos con el encuentro con Mariano Rajoy en el Palacio de Marivent, donde harán balance del recién terminado curso político.

Don Felipe también tendrá tiempo para el ocio en la isla. En los próximos días llegarán a la residencia estival doña Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. La reina cerró el curso el pasado jueves cuando visitó junto al rey en Madrid las instalaciones del 016, el centro de atención telefónica contra la violencia de género. Anticipándose a las vacaciones durante la visita lució un look de lo más veraniego. Optó por un conjunto de estilo navy con una sencilla blusa blanca y un pantalón azul marino de Hugo Boss. Como complementos escogió unos zapatos de charol azules de Magrit que ha llevado en numerosas ocasiones, un bolso gris de Adolfo Domínguez y unos pendientes de Tous que están entre sus preferidos. Durante el tradicional posado que los monarcas harán con sus hijas seguro que doña Letizia continúa con la línea de la sencillez. Por el momento las actividades familiares de las que disfrutarán son toda una incógnita. Todos los años los cuatro visitan algún lugar turístico de la isla, aprovechan para hacer actividades de ocio y el rey acude al club náutico y sale a navegar durante varios días de competición. Tampoco se sabe si coincidirán con más miembros de la familia del rey. Desde hace una semana la madre del monarca se encuentra en Palma junto al resto de sus nietos, los hijos de las infantas Elena y Cristina que han estado realizando diferentes actividades acuáticas bajo la atenta mirada de su abuela, y su hermana Irene de Grecia. Este es un buen momento para que las pequeñas Leonor y Sofía disfruten de la compañía de sus primos y de su abuela. De momento las hermanas del rey no se han dejado ver por Palma, al igual que don Juan Carlos, que como cada año hasta el último momento no decide si acudir a pasar unos días en el Palacio de Marivent u optar por otros destinos.