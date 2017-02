Reyes de lo díscolo

Los miembros de las familias reales europeas se convierten cada vez más en protagonistas de películas, series, novelas o biografías. Sus vidas y sus personalidades son en ocasiones dignas de ficción, ya que algunos acontecimientos que les suceden en la vida real parecen surrealistas, sobre todo los protagonizados por los miembros más polémicos. Son los que más interés generan porque se salen de la norma, se saltan el protocolo. Algunos piensan más en disfrutar de la vida que en sus responsabilidades y a otros la envidia por no ser aspirantes a monarcas les corroe tanto que intentan hacer la vida imposible a quienes en lugar de hermanos consideran rivales.

Hay una familia real que encabeza la lista de hermanos polémicos y esa es la británica. Una dinastía que desde hace generaciones lleva asociada la palabra díscolo debido al comportamiento de algunos de sus componentes. El primero que se viene a la mente es el príncipe Enrique, siempre de actualidad por sus idas y venidas. Tiene a quien salir. Cuenta con predecesores de otras generaciones en su familia que se convirtieron en los reyes de la polémica. Una de ellas es su tía abuela la princesa Margarita, cuya vida estuvo repleta de escándalos de todo tipo. La hermana pequeña de la reina Isabel II no tenía ninguna envidia porque fuera su hermana y no ella la heredera al trono. No tener que asumir esa responsabilidad le daba más libertad a la hora de tomar las riendas de su vida y esa libertad hacía que se creyese superior a la actual monarca. Pese a esto nunca asumió estar a la sombra de Isabel. Estos pensamientos hicieron que en ocasiones sus actos se le fueran de las manos y llegó a olvidar su papel de princesa de Inglaterra. Su lema, "La desobediencia es mi alegría", reflejaba a la perfección su espíritu rebelde. Su vida ha servido de guion para una obra de teatro basada en su vida sentimental, para un documental centrado en sus relaciones amorosas y para dar vida a personajes de series de televisión. En la actualidad Vanessa Kirby da vida a la princesa Margarita en la exitosa serie de Netflix The Crown, donde se ve un fiel reflejo de su carácter. Sus romances siempre estuvieron en el punto de mira. Uno de sus primeros amores fue Peter Townsend, héroe de guerra y fiel ayudante de su padre el rey Jorge VI. Después del fallecimiento de Margarita se encontraron unas cartas dirigidas a su hermana en la que renunciaba a la monarquía por amor. Pero Margarita nunca llegó a firmar esas cartas por las presiones que recibió. Contrajo matrimonio con Lord Snowdon, un fotógrafo con quien mantuvo una tormentosa relación repleta de infidelidades por parte de ambos. Mientras estaba casada fue fotografiada con Roddy Llewellyn, un hombre diecisiete años menor que ella con quien protagonizó unas imágenes en bañador que fueron un escándalo para la Familia Real británica. Entre romance y romance a Margarita le encantaba salir de fiesta. Conoció a hombres como Mick Jagger o Peter Sellers que formaron parte de la lista de supuestos amantes de la princesa.

Por si Isabel II no tenía bastante con su hermana, su hijo Andrés continuó dándole quebraderos de cabeza con sus problemas. En la actualidad continúa envuelto en un escándalo sexual en el que una mujer le acusa de haberle obligado a mantener relaciones. Su ex mujer Sarah Ferguson apoya al padre de sus hijas, pero aunque ahora se llevan bien su divorcio fue muy tormentoso. Otro de los episodios polémicos que vivió el hermano de Carlos de Inglaterra fue la retirada del título de representante especial de Reino Unido por parte de la Cámara de los Comunes, por utilizar su título de príncipe para lucrarse. Su sobrino Enrique, salvando las distancias, ha heredado de su tío el título de príncipe díscolo. Fiestas, disfraces inapropiados o relaciones sentimentales no aceptadas por su familia son algunos de los episodios que ha protagonizado el nieto de la reina Isabel. Desde que falleciese su madre, su hermano el príncipe Guillermo ha tenido la difícil tarea de asumir la responsabilidad que su hermano no ha tenido nunca, aunque ahora parece estar algo más centrado y su relación con Meghan Markle empieza a ser aceptada.

Si en Inglaterra Isabel y Margarita, Carlos y Andrés, y Guillermo y Enrique forman parejas de hermanos muy diferentes entre sí y con un sentido de la responsabilidad opuesto, en España tenemos el ejemplo en los nietos de don Juan Carlos y doña Sofía. En el caso de los hijos de la infanta Elena, Froilán siempre está en el ojo del huracán mientras que su hermana Victoria es retratada como una joven responsable. Juan, el hijo mayor de la infanta Cristina, es introvertido y serio mientras que sus hermanos Pablo y Miguel son extrovertidos y alegres. La pequeña Irene es la mimada de la casa.

En el caso de la princesa Leonor y la infanta Sofía las hermanas siempre se muestran cómplices en sus apariciones y sus padres les dan una educación idéntica pese a su diferencia en el título monárquico. Habrá que esperar unos años para ver si cuando crezcan la madurez les mantiene unidas o pueden convertirse en un nuevo caso de hermanas opuestas como narra The Crown.