La foto de Rocío Crusset que caldea las redes sociales

Rocío Crusset vuelve a ocupar titulares, pero en esta ocasión no es ni por su relación con el modelo cubano Juan Betancourt ni por sus desfiles. La hija de Carlos Herrera y Mariló Montero ha colgado en su cuenta de Instagram una imagen muy sensual, en la que aparece en topless sobre una moto de gran cilindrada. La imagen ha superado los filtros de Instagram, ya que con su pose estratégica la modelo no enseña sus pechos. En algo más de un día la citada foto ha superado los 2.000 'me gusta'.