Rosalía, una fusión de estilos impecable

Tiene 25 años y esta cantante catalana ya cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la música. El año pasado recibió numerosos premios y estuvo nominada al Grammy Latino a mejor nueva artista de 2017. Además ha realizado colaboraciones con artistas como J. Balvin y C. Tangana. Pero no ha sido hasta hace unos días cuando su nombre ha sonado más. El motivo, su canción Malamente, el primer single de su nuevo disco El mal querer. En pocas horas consiguió miles de reproducciones, compañeros del sector alabaron su música nada más escuchar su nueva canción y el videoclip ya roza los cuatro millones de visualizaciones. El secreto de su triunfo es la mezcla perfecta que hace del flamenco con un género tan reivindicativo como el trap. Una fusión que va aún más lejos con su videoclip, en el que aparecen desde nazarenos, vírgenes y toreros, hasta descapotables, camiones y motos. El video termina con el nazareno subido en el monopatín con una cruz de fondo. Pasado y futuro. Tradición y modernidad. Un atrevimiento que pocos se atreven a llevar a cabo y que a ella le ha valido para posicionarse en lo más alto de la música.

Su pasión por el flamenco comenzó a los trece años. En su familia nadie había escuchado este género y no fue hasta la adolescencia cuando al salir del instituto escuchaba flamenco con sus amigos. Descubrió a Camarón y desde entonces supo que quería dedicarse a este estilo musical. Gracias a su tesón ahora es una de las artistas españolas más seguidas. Rosalía tiene más de doscientos mil seguidores en Instagram, donde se muestra tal y como es. Su estilo a la hora de vestir es muy coherente con su forma de ser, transparente y reivindicativo. No le gustan los clichés, por eso no viste como se espera que lo haga alguien que se dedica al flamenco. Apuesta por prendas modernas, de color y por complementos extravagantes. Gracias a su personalidad son varias las marcas y revistas que cuentan con ella como imagen, porque saben que Rosalía es garantía de éxito y un gran referente para los de su generación.