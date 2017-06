Sabor andaluz de Cinco Jotas entre los mejores chefs del mundo

Desde el nacimiento de The World's 50 Best Restaurants en 2002, la prestigiosa lista lanzada por William Reed Business Media ha mantenido una íntima vinculación con nuestro país. En su primera edición puso en la cumbre a un local español, El Bulli, y desde entonces la presencia de nuestro país en la lista no ha parado de crecer. No es de extrañar que The World's 50 Best Restaurants haya escogido España para su regreso a Europa, tras sus últimas ediciones en Nueva York y Melbourne, con la gala que tendrá lugar en Bilbao en 2018. Una empresa andaluza, Cinco Jotas, será su partner oficial.

Antes, para celebrar su decimoquinto aniversario The World's 50 Best Restaurants la iniciativa internacional reunió a los mejores cocineros del mundo en un acto celebrado en Barcelona, con una culinary experience diseñada por Ferran Adriá (Tickets, Enigma).

Entre los productos degustados entre los principales chefs españoles (Ferrán Adriá, Joan Roca, José Andrés, Quique Dacosta) e internacionales (René Redzepi, Noma; Massimo Bottura, Osteria Francescana) figuraba el más afamado jamón de Jabugo, o las gambas rojas de Palamós. Cinco Jotas, acompañará a la reconocida lista en los premios que se concedan en Bilbao y en las acciones enColombia y países de Asia.