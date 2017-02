Sara Carbonero se codea con grandes de la moda en Londres

Sara Carbonero no ha pasado desapercibida en la Fashion Week londinense, y no sólo porque coincidió en su look con una de las blogueras más buscadas del momento, la neoyorquina Leandra Medine, autora del blog Man Repeller, con la que compartió espacio en el front row de Burberry. La esposa de Iker Casillas se codeó en este evento con grandes nombres del mundo de la moda, desde Naomi Campbell hasta Suki Waterhouse o la editora de Vogue Anna Wintour. Coincidió también con la española Penélope Cruz, que se ha instalado en Londres junto a su familia para el rodaje de su próxima película.