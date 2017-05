Shakira no esconde sus ganas de pasar por el altar con Piqué

Desde que David Bustamante y Paula Echevarría no ocultan que hacen vidas separadas, Shakira y Piqué han subido un peldaño en el escalafón de las parejas más consolidadas del panorama nacional. Llevan juntos siete años y no hay día que no hagan un guiño público del amor que se profesan y de lo orgullosos que están de sus dos hijos. Pero, lo de pasar por el altar, de momento, no está entre sus planes más inmediatos. No obstante, Shakira parece que tiene muchas ganas de dar el sí quiero a su chico.

Al menos, así ha quedado claro en la entrevista que ha concedido recientemente a una televisión italiana, donde acudió en compañía del futbolista. Después de que repasaran su historia de amor y de que Piqué dejara claro que le gustaría ampliar la familia con la llegada de una niña, la presentadora le preguntó por una posible boda y recalcó que había sido Shakira quien le había animado a hacer la pregunta para ver la reacción de su pareja. "Me ha dicho que te suelte la indirecta para que así no te puedas echar atrás más adelante", le dijo. A lo que Piqué, sin poder ocultar la risa por la ocurrencia de la cantante, contestó: "Si, sí, en un futuro sí, seguro", dejando la puerta abierta a una futura boda.