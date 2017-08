Sofía Vergara reivindica las curvas

La actriz de Modern Family cumple 45 años y ha querido celebrarlo a lo grande. Es la protagonista de la edición de septiembre de la revista Women's Health. Sofía Vergara ha posado desnuda para la publicación para demostrar que a su edad y con sus curvas mantiene la sensualidad que siempre le ha caracterizado. Lo ha hecho sin retoques, porque no quería parecer alguien que no es. En la entrevista cuenta que acaba de sacar a la venta una línea de ropa interior sin costuras y sexy para todo tipo de cuerpos. "Al menos para mí la belleza no es sinónimo de músculos o de unos abdominales más duros que una roca. Yo no necesito lucir como una modelo que necesita disponer de un cuerpo perfecto para su trabajo, además creo que implicaría demasiado esfuerzo y no estoy por la labor", ha comentado Vergara a la publicación.

No es la única famosa que grita a los cuatro vientos que las mujeres que tienen una talla más grande que la 38 también se tienen que sentir estupendas y no tener complejos. Esto viene desde hace años. Un gran ejemplo fue Marilyn Monroe, con ella llegó la revolución de las curvas y se convirtió en un icono de estilo que todavía hoy perdura. Salma Hayek fue una de las primeras en atreverse a enfrentarse a quienes criticaban que no tenía unas medidas correspondientes a los cánones de belleza actuales. La actriz ha sabido sacar partido a sus curvas y se ha convertido en un una de las intérpretes más sensuales del mundo. La que tampoco tiene complejos por sus kilos de más es Christina Hendriks. La actriz conocida por su trabajo en Mad Men siempre aparece en la lista de las mujeres más atractivas del mundo. La que siempre destaca en las alfombras rojas es Mónica Bellucci. La italiana es una de las mujeres más admiradas por su estilo. Entre las divas de la música Jennifer López, Mariah Carey y Beyoncé han expresado que están encantadas con su cuerpo y que no pretenden perder ni un kilo. Todas critican que los grandes diseñadores no confeccionen vestidos de sus tallas y se han sentido discriminadas por la industria de la Alta Costura. Christina Aguilera y Demi Lovato han sido objeto de críticas por sus subidas y bajadas de peso, pero ellas han hecho frente a los comentarios y han demostrado que los kilos de más no son un problema y que no hay que avergonzarse de ellos, todo lo contrario.

En nuestro país también hay famosas que defienden las tallas grandes. Tania Llasera lo ha hecho en numerosas ocasiones, tanto en entrevistas como en sus redes sociales. La presentadora siempre cuenta que se siente feliz con los kilos de más que ha cogido en los últimos años debido a sus embarazos y a dejar de fumar. Otra española representante de las tallas XL es Marisa Jara. Tras superar sus problemas alimenticios la modelo se ha convertido en la representante de las modelos curvy de nuestro país. Y la diseñadora Vicky Martín Berrocal ha prestado su imagen a la línea de tallas grandes de una conocida firma de moda española. La tendencia curvy cada vez está más implantada en la sociedad en parte gracias a estas celebrities que no se esconden, que reivindican su cuerpo y dejan a un lado los complejos. Todas defienden que pueden ser igual o más felices que las que se preocupan por machacarse en el gimnasio para lucir unas medidas de 90-60-90 que algunos, afortunadamente cada vez menos, consideran la perfección.