"Sólo un ramo era de David"

La actriz es toda una SMARTgirl, por eso Samsung la ha elegido para el lanzamiento de su nueva campaña. Su actual estilo de vida, el ser una mujer única, valiente, luchadora y sin límites, y su importante conexión con la tecnología la convierten en la perfecta representación de este concepto dirigido a la mujer. Durante la presentación de su nuevo proyecto Paula Echevarría se ha mostrado mucho más tranquila que en su anterior aparición, cuando presentó su fragancia, y ha contado que su situación con su marido David Bustamante continúa en el mismo punto que hace unos meses.

-¿Cómo está, más tranquila?

-Sí, estoy mejor. Estoy bien, más tranquila y organizándome.

-Hace unas semanas dijo que en su casa pasaban cosas ¿En su casa siguen pasando cosas?

-Pasan cosas todos los días en mi casa, claro que sí.

-¿Cómo está la situación ahora mismo, cuándo es la última vez que ha hablado con David?

-Ayer por la noche, sobre lo que íbamos a hacer hoy. La situación continúa en el mismo punto.

-Siempre dice que cuando tiene un problema le saca la parte positiva. En el caso de su vida personal, en estos momentos, ¿cuál es la parte positiva que está encontrando?

-Todos los años maravillosos que hemos pasado y la hija tan preciosa que tenemos en común, lo bien que nos llevamos, el cariño que nos tenemos y lo que nos apoyamos el uno al otro.

-¿Hay una puerta a una posible reconciliación?

-Nunca ha estado cerrada y sigo sin cerrarla. No estamos jugando a nada. De momento está todo igual. Nos tomaremos el tiempo que necesitemos.

-El contrato de confidencialidad del que se habla y por el que no pueden hablar, ¿existe de verdad?

-Siempre he hablado. No tengo ningún problema, nunca lo he tenido. Siempre he dicho las cosas claras, nunca he jugado a ocultar.

-En estos días David y usted han intercambiado Me gusta en las redes sociales...

-Nunca hemos dejado de hacerlo, hay cosas que se caen por su propio peso. A mí me gusta lo que pone (risas).

-A ver si nos puede sacar de dudas, ¿de quiénes son las flores que le llegan a casa?

-Pues de gente de lo más variopinta. De gente con la que trabajo, amigos, un ramo era de él. Uno de los miles. Además yo nunca recibo flores y de repente, quizá por todo lo que se estaba hablando, la gente que te conoce tenía un detalle de apoyo y empezaron a llegar flores a casa y ¡Dios mío de mi vida!. Estaba la casa divina, parecía un jardín.

-En la presentación de su fragancia hace unas semanas, ¿por qué se emocionó?

-Porque vinieron todos los compañeros a apoyarme, a darme un abrazo. Cuando estás en un momento en el que te encuentras en una línea muy delgada, en el que te sientes floja, te derrumbas con un gesto de cariño.

-Hace unas semanas una conocida revista publicó un reportaje que a usted le molestó y lo expresó en las redes sociales...

-Es algo que me hizo dar un golpe encima de la mesa y poner un límite. No todo vale. No vale tirar la piedra y esconder la mano, hacer parecer algo que no es. Jugar a mal informar, a manipular en cierto modo. No fue un enfado, ni un ataque contra la revista, ni contra el resto de medios. Fue pedir respeto y que si se habla se haga bien. Entiendo que se hable pero que se haga bien.

-David y usted siempre han protegido su vida privada, cuando escucha algunos comentarios sobre David ¿cómo se siente?

-Muy mal, porque no quiero llamar mentiroso a nadie pero nada se ajusta a la realidad como es. Por eso hace unos días pedí un poco de respeto. Entiendo que se hable, que esto se considere noticia, respeto el trabajo de todos. Lo que no entiendo es que se mienta. Se ha mentido en muchas cosas y algunas están demostradas. Por ejemplo a mi hija se le ha inventado una Comunión que no existía.

-¿Cómo llevan los preparativos de la Comunión de Daniella?

-Es algo que estaba preparado y programado hace muchísimos meses. Todo lo que se ha estado hablando e inventando de por medio... Nosotros somos completamente ajenos a todo eso porque no queremos ni entrar a desmentir nada porque nos parece que es un momento muy íntimo y muy privado de una menor que debe ser suyo. La fecha es la que era desde el principio. Lo único que espero para ese día es que mi hija sea muy feliz y que nadie se lo estropee.

-¿Le molesta cuándo se dice que esto le viene bien a usted?

-Cómo no me va a molestar. Todo lo que no es verdad me molesta. Yo lo que hago es cumplir con mi trabajo.

-¿Qué le pediría a los medios de comunicación?

-Cautela, tiempo, no inventar, no ensuciar. No me lo toméis a mal. Que nos permitáis esa parcela de tranquilidad.

-¿Están planeando vacaciones juntos o haciendo algo para intentar una reconciliación?

-De momento no estamos haciendo nada. Él está trabajando un montón, yo también. Yo creo que hay que dejar que las cosas fluyan. Para el verano todavía no hay planes de nada.

-¿Comunicarán su decisión cuando la tomen?

-No sé si habrá comunicado o no. Lo que tengo claro es que no voy a precipitar mi vida por dar un titular. Se nos trata como si fuéramos personajes y somos personas. No generalizo pero hay comentarios que son así. Y es la vida de dos personas que están pasando por un momento que no es fácil para nadie.