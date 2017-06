Stella del Carmen, la 'it girl' que no pretendía serlo

Tiene claro que no le interesa ser famosa. Pero siendo hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith y hermana de la actriz Dakota Johnson inevitablemente sus pasos son seguidos. Hace unos días Stella del Carmen compartió una foto en sus redes sociales, en las que cuenta con más de cuarenta mil seguidores, en la que salía tomando el sol. Rápidamente la fotografía dio la vuelta el mundo porque la que muchos tenían en mente como una niña angelical ya se ha convertido en una mujer.

Si algo caracteriza a Stella es que es una chica familiar. El divorcio de sus padres coincidió con su mayoría de edad. Algunos aseguraban que esto había sido una decisión meditada y que no se había tomado antes para que a ella no le afectase más de la cuenta. Para sus padres ella es lo más importante. Gracias a Stella Antonio y Melanie mantienen una buena relación. Fue la primera en compartir una foto de la ex pareja en redes sociales, demostrando que por su hija dejan las rencillas atrás. Hubiese tenido fácil encaminar su vida hacia el mundo del espectáculo y convertirse en toda una estrella. Pero a sus veinte años se encuentra estudiando en la Universidad de California y son pocas las apariciones que hace junto a su madre y su hermana. Esta misma semana su madre ha desvelado en Instagram algo que no se conocía de su hija. Ha subido una instantánea en la que aparece junto a su novio con el que lleva dos años de relación y que su madre ha titulado Amor verdadero.

Pese a llevar la discreción por bandera y caracterizarse por ser una chica tímida, la hija del actor malagueño crea tendencia, sin quererlo se ha convertido en una it girl. Viste a la moda, tanto en el día a día como en los eventos a los que asiste. El último fue hace unos días, un desfile de Gucci que tuvo lugar en Italia al que acudió junto a su hermana Dakota donde cautivó a todos con un bonito vestido blanco y la simpatía y educación que le caracterizan.