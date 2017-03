Tamara la lía en Twitter por defender las misas de TVE

Tamara Falcó ha demostrado en varias ocasiones que es una católica practicante, por eso cuando Pablo Iglesias, el líder de Podemos, presentó una propuesta en el Congreso pidiendo que se suprimieran las misas que se ofrecen en La 2 de TVE, la hija de Isabel Preysler lo tuvo claro. "¡Para que Pablo Iglesias no nos quite la misa de TVE 2 los domingos, enciende la televisión y sintoniza el canal ahora!", expuso en su cuenta la joven, un comentario que no pasó por alto entre sus seguidores y generó numerosos comentarios tanto a favor como en contra.