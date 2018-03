Tejer el camino hacia la igualdad desde Guatemala

En las verdes selvas y montañas de Guatemala, hay una comunidad de más de 700 mujeres cada día más poderosas. La clave: su labor artesanal para confeccionar los petates, hojas de palma tejidas, que adornan las botellas del ron guatemalteco Zacapa. Inspirada en estas mujeres únicas, y con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora hoy, la aclamada fotógrafa norteamericana Nicolee Drake ha retratado en Guatemala sus increíbles historias de progreso. Drake muestra a las mujeres que elaboran los petates en sus coloridas fotografías. Muchas de estas mujeres mayas del noreste de Guatemala han dejado a un lado las normas sociales que les imponían quedarse en casa mientras sus maridos trabajaban y se han sumado a esta iniciativa que les garantiza un ingreso fijo y permite mantener a sus familias. De esta forma, además, ayudan a su comunidad y favorecen que las generaciones más jóvenes de mujeres accedan a una educación mejor.

Los mayas creen que el petate representa la unidad entre el cielo y la tierra, el sol y la luna, lo espiritual y lo físico; ya que la banda no tiene principio ni fin. Es un proceso hecho a mano, como la creación de Ron Zacapa, que no se puede llevar a cabo con prisa. Son obras de arte, realizadas con cuidado y paciencia por manos femeninas. Además, Drake ha retratado a Lorena Vásquez, la mujer que se encarga de crear la magia del destilado y una de las 25 mujeres más poderosas, según la lista de la revista People en español de 2015. Vásquez, la Master Blender de Ron Zacapa, es una de las pocas líderes femeninas en una industria tradicionalmente dominada por hombres. Apoya con esta iniciativa a las mujeres guatemaltecas tejedoras. "Como mujeres, debemos ponernos de pie y apoyarnos unas a otras y presionar para el progreso. Si no lo hacemos, ¿quién lo hará? Personalmente, me encantaría ver a más mujeres progresando hacia la cima del éxito. Me enorgullece estar en condiciones de poder marcar la diferencia no solo entre las mujeres, sino también entre la comunidad en la que vivo", afirma.