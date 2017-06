Teresa Campos, la mejor defensora de 'Bigote'

Después del ictus que sufrió hace algunas semanas, María Teresa Campos va recuperando poco a poco la normalidad en su día a día. La malagueña ha dado por primera vez su opinión públicamente sobre el papel que está desempeñando su pareja en Supervivientes. Teresa entró en directo en el último debate de este reality para defender a Edmundo, aunque sólo habló con los colaboradores en plató y no con su novio, que sigue concursando en la isla. La presentadora reconoció que nunca quiso que Edmundo participara en este reality pero que aceptó porque sabía que para él era un sueño. En cuanto a la decisión de no comunicarle su hospitalización fue tajante: "En ese momento pensé que tenía que esperar. No era consciente de la importancia que tenía", dijo.