'Thank you, Obama', la moda también se acuerda de Barack

Hasta ahora sólo era Michelle Obama la que había mostrado su buena sintonía con el mundo de la moda. Pero, tras la salida de los Obama de la Casa Blanca, el diseñador Joe Freshgood ha creado una marca con la que quiere agradecer al ex presidente el trabajo que ha realizado por América en sus ocho años de mandato. El nombre que le ha dado a la marca no puede ser más explícito: Thank you, Obama. "Con este proyecto quería marcar un tiempo de mi vida en el que yo sentía que podía hacer aquello que quería hacer y ser aquello que yo quería ser. La noche que Obama ganó por primera vez, sentí mucha esperanza, sobre todo al ser un hombre negro. Decidí hacer una colección diciendo 'gracias' y darme algo para sonreír de vez en cuando, al mirar en el armario", explica el diseñador en la página web de esta nueva firma. Para llegar al gran público cuenta con el apoyo del rapero Chance the Rapper, que se ha prestado como modelo para lucir algunas de las camisetas, sudaderas y chaquetas de esta colección. El éxito que han tenido estas prendas es tal que la mayoría se encuentra agotada y se ha comenzado a diseñar una nueva colección.