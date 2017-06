Theodora, la prima artista de Felipe VI

En Estados Unidos lleva años intentando abrirse camino en el mundo de la interpretación bajo el nombre de Theodora Greece y sus amigos la conocen, simplemente, como Theo. Pero tras este nombre tan simple se esconde una dama de sangre azul, hija y sobrina de reyes y con la mismísima Isabel II como madrina de bautizo.

Theodora es la hija menor de Constantino y Ana María de Grecia y, por tanto, sobrina carnal de Doña Sofía y prima hermana de Felipe VI. Pero, viendo que el trono le quedaba demasiado lejos, la joven decidió desde pequeña que quería probar suerte en el mundo del cine. Nunca se encontró con la negativa de sus padres, sino todo lo contrario. Fueron los primeros que la arroparon en sus inicios y los que la animaron a probar suerte en Estados Unidos, lugar hasta donde marchó para continuar los estudios de interpretación que había iniciado en Londres. Aquel cambio fue un respiro para joven princesa, que vio como en Gran Bretaña se le cerraban todas las puertas. "Es como una sociedad secreta en la que se necesita una clave para entrar", llegó a decir del cine británico.

En 2010 Theo vio que había llegado el momento de dejar Boston, donde había cursado sus estudios universitarios de arte y teatro, para probar suerte en la meca del cine, donde todavía no ha terminado de encontrar su sitio y pelea por pequeños papeles, como el que consiguió en la serie Belleza y poder.

Ahora Theodora Greece ha conseguido ser noticia, pero no por sus dotes interpretativas, como a ella le hubiera gustado, sino porque se ha convertido en el primer miembro de la realeza europea que ha posado sin ropa para una publicación. Lo ha hecho por una buena causa, como el resto de artistas que han posado saliendo de la bañera para el objetivo de T.J. Scott, que acaba de publicar el segundo volumen de In the tub, un libro cuyos fondos estarán destinados íntegramente a la ong Fuck Cancer (cuya traducción sería algo así como 'que le den al cáncer').

A Theodora no le ha importado que por sus venas corra sangre azul ni que tenga dos primos hermanos en el trono (además de Felipe VI es prima del príncipe Federico de Dinamarca) y, mientras sigue esperando que llegue el papel de su vida, ha decidido dar la cara por una buena causa.

Ojalá lo próximo que se sepa de ella es que Quentin Tarantino, su director preferido, le da una oportunidad en una de sus películas.