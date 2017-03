Úrsula Corberó caldea las redes con su sensual posado

No es la primera vez que Úrsula Corberó sorprende a sus seguidores de Instagram con una sensual foto. La última que ha colgado, en la que posa sobre una cama deshecha vistiendo únicamente unos pantis negros, no ha pasado por alto para sus miles de seguidores, tanto es así que en pocas horas ha logrado casi 39.000 'me gusta' y cientos de comentarios. La imagen no es nueva, tal y como ella misma explica en el texto que acompaña la foto: "De cuando posaba sexy en el Ritz para @esteveandbelloso".