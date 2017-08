Úrsula Corberó marca la diferencia

La actriz cumple hoy 28 años y lo hace marcando la diferencia. Úrsula ha encontrado en las redes sociales una gran herramienta para que el público no se olvide de ella y sabe manejarlas a la perfección. "Actriz con nombre de bruja, pulpo y fea (la bruja digo)". Con esta contundente frase se define en su perfil de Instagram, que está repleto de imágenes que no dejan indiferente a nadie. Lo último ha sido un video en el que aparece junto a Alba Flores, su compañera en La casa de papel, en el que se dan un beso para despedir la serie. Pero no ha sido con lo único que Úrsula ha llamado la atención este verano. La actriz ha pasado unos días en Formentera y ha compartido fotografías que han revolucionado las redes como sus posados en bikini o una en la que sale tapándose con una palmera pero deja ver su trasero. Hace unos meses subió una imagen en la que se apreciaba su silueta sin ropa en un hotel de Barcelona. Tampoco le importa posar sin maquillaje, compartir sus comidas, mostrar los percances de su día a día y enseñar sus sorprendentes cambios de look, siempre con el estilo pin up presente. La clave de su éxito es que lo hace todo de una forma natural y con sentido del humor. Gracias a esto se ha convertido en una de las it girls más seguidas del país. Protagoniza portadas de revistas y presta su imagen a firmas de moda que encuentran en ella un éxito asegurado. Desde que se dio a conocer hace nueve años con su participación en Física o Química dando vida a Ruth no ha parado de trabajar en series de televisión como La Embajada, La República o Isabel. Además se ha hecho un hueco en el mundo del doblaje. En los últimos años ha puesto voz a personajes en cintas como Mascotas, Lluvia de albóndigas y ahora lo hace en la Emoji: La película con Sonrisas, un personaje que le viene a la perfección porque derrocha felicidad y siempre piensa en positivo.

En el amor la catalana se encuentra en un momento feliz y estable. Desde hace algo más de un año comparte su vida con el actor Chino Darín, que llegó tras su ruptura con el modelo Andrés Velencoso. No muestran demasiados momentos de su vida privada pero cuando lo hacen se declaran su admiración mutua y destacan las virtudes del otro. Además siempre presume de su familia y de sus buenos amigos, con quien hoy soplará las velas de su 28 aniversario y disfrutará de una divertida velada.