"Vamos a no perdernos el respeto, que nos desean la muerte por hacer algo legal"

En plena grabación de MasterChef Celebrity Eva González saca tiempo para volver a trabajar con Bodybell y poner en las perfumerías una nueva fragancia con su nombre. A esta sevillana no la frena ni la ola de calor.

-Le ha cogido el gusto a eso de lanzar perfumes propios...

Pensé que el primer 'MasteChef Celebrity' sería insuperable, pero me equivoqué"Si yo no critico a a los veganos o a los animalistas, nadie debería criticarme a mí por ser taurina"

-¿Has visto? Esta vez son cuatro y no tienen nada que ver con el primero. Se trata de una colección de agua fresca que viene muy bien para llevar en el bolso y sacarla de vez en cuando para sentirte fresquita, como hacíamos cuando éramos pequeñas con el bote de 'Nenuco'...

-Su primer perfume con Bodybell dijo que le recordaba a las sábanas limpias de su abuela, ¿y éstas a qué le recuerdan?

-Es que son cuatro y cada una tiene un aroma diferente. Son olores que me recuerdan mucho a los olores de Andalucía. Bergamota, azahar, jazmín, naranjos... una mezcla de aromas que me hace recordar grandes momentos que he vivido en las calles y los patios de mi ciudad. Me siento muy cómoda trabajando con Bodybell porque me han dado total libertad a la hora de elegir las fragancias, como ya me pasó con 'Origen'. Aquella vez, viendo la buena respuesta que tuvo, nos quedamos con ganas de más, por eso ahora lanzamos esta colección de aguas frescas.

-Háblenos un poco de la edición de MasterChef Celebrity que acaba de comenzar a grabar. Con los personajes que tiene este año (desde Bibiana Fernández a Silvia Abril, Edu Soto o José Corbacho), cocinar no sé si verá pero aburrirse está claro que no...

-Tienes razón, me estoy riendo tanto... La primera edición de MasterChef Celebrity fue un experimento que no sabíamos muy bien cómo iría y, cuando vi los resultados pensaba que sería insuperable, pero me equivoqué. Me parto con las cosas de Silvia Abril, con la que hasta he bailado en las grabaciones. Son geniales.

-Cuando termine de grabar la edición celebrity comenzará con la de los pequeños. ¿Algo de tiempo le quedará para disfrutar del verano, no?

-¡Ay sí, por favor! Espero poder escaparme al menos 15 diítas para ver a mi familia y estar con mi gente. Y, sobre todo, para ver el mar que, como decían Los Chanclas, 'aquí no hay playa'.

-El domingo pasado vimos a Cayetano con Jesús Calleja mostrándose cómo casi nunca lo hemos visto. ¿Se atrevería usted a participar también en una aventura con el leonés?

-En algo tan extremo, no. Yo sabía lo bonito que había sido el viaje porque Cayetano me lo contó, pero cuando lo he visto, también me he dado cuenta de lo duro que ha sido. Y eso que Cayetano es un aventurero... Pero claro, se juntó el hambre con las ganas de comer e hicieron una combinación perfecta.

-Vamos que usted a lo más que llegaría es a pasar un día en el campo con Calleja.

- (risas) Es que no me fío de sus cosas. Me gusta mucho el campo y la montaña, pero tanta aventura no sé yo si sería capaz de soportar.

-Compartió con sus seguidores de Instagram el regalo tan especial que recibió de Cayetano en El Rocío, una medalla de la virgen que parece que era de Carmina,su suegra.

-Uy, de temas tan personales prefiero no hablar.

-Pues cuénteme al menos cómo se queda una cuando abre su cuenta de Twitter y ve que hay seguidores que le desean la muerte a su marido por el simple hecho de lucir un traje de luces...

-Sinceramente te diré que me da exactamente igual. Lo que sí tengo claro es que las redes sociales son un campo sin vallar. Tras un ordenador, un teléfono o incluso un perfil falso, cualquiera se puede refugiar para decir barbaridades. Tiene que existir una legislación que le ponga coto. Ante ese tipo de ataques, la justicia tiene que hacer algo. Si es delito que uno llegue a mi casa y me amenace de muerte, ¿por qué en una red social no pasa lo mismo? Ya lo denuncié con el pequeño Adrián porque este tipo de declaraciones no deberían quedar inmunes. Hay que legislarlo y que tenga su castigo. Es que tiene mucha guasa que sólo porque haya puesto la foto de un traje de luces le deseen la muerte a un torero. Yo soy taurina, me gusta porque son mis raíces. Y lo mismo que yo no critico a nadie por ser animalista o vegano, nadie debería criticar a alguien por ser taurino. Vamos a no perdernos el respeto que nos están deseando la muerte por hacer algo que es completamente legal, aunque lo que estén haciendo ellos no lo sea.

-¿Cómo vamos a terminar una entrevista sin preguntarle que si no tiene ganas de aumentar la familia?

-(risas) Ya me extrañaba a mi que no surgiera la pregunta... Pues mira te voy a contestar lo que te dije la última vez, que cuando llegue, no tendré problemas en decirlo.