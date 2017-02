Verino, el hijo pródigo que vuelve para abrir la MBFWM

Roberto Verino se fue en febrero del año pasado de la Mercedes Benz Madrid Fashion Week con el propósito de no volver, pero el diseñador gallego se ha convertido en el hijo pródigo de la pasarela de la capital y ha sido la avanzadilla que todos esperaban para abrir la nueva edición de esta semana de la moda. Su colección no fue presentada en Ifema sino en la Real Casa de Correos, uno de los edificios más emblemáticos de la capital. Verino ha sido el primer diseñador que ha confiado en la tendencia que impera en las grandes pasarelas, see now buy now, y presentó una colección de estética más juvenil, inspirada en los 80 aunque manteniendo las líneas sencillas que siempre ha caracterizado a esta firma.

Tras Verino, será Juan Vidal el encargado de inaugurar hoy la pasarela de Ifema, que en esta ocasión se presenta con algunas novedades, como el debut de la firma catalana Custo Barcelona, que desfila por primera vez en Madrid después de llevar dos décadas luciendo sus modelos en grandes pasarelas como la de Nueva York. Custo no es el único debutante de esta edición, a la que se suman también diseñadores jóvenes como Menchén Tomas o Marcos Luengo. En total serán 42 las firmas españolas y una internacional (Blikvanger) que mostrarán este año sus colecciones en la 65 edición de la MBFWM. Entre éstos, no obstante, no se encuentran algunos diseñadores veteranos como Amaya Arzuaga o Felipe Varela, ni jóvenes promesas que ya marcaron su sello en anteriores ediciones, como Mané Mané.