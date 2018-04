Vicky Martín Berrocal inicia una nueva vida

Vicky Martín Berrocal acaba de cumplir uno de sus sueños: lanzar un perfume como colofón a un período de tiempo en los que su estilo de vida y su cuerpo han dado un giro radical.

A su comentadísimo cambio físico, pues ha perdido nada menos que 23 kilos, hay que añadir un giro de 180 grados en su estilo de vida y la mayoría de edad de su hija Alba, que ya ha protagonizado incluso su primera portada de revista. Ahora, al emocionante momento que vive a nivel personal, se suma un nuevo hito profesional: la sevillana lanza su primera línea de fragancias, un sueño que tenía desde que comenzara a diseñar hace trece años y que acaba de cumplir por partida doble.

"Todos los grandes diseñadores que son mis referentes, todos a los que admiro tienen un perfume. Ese sueño que tenía en mente desde mi primera colección de moda flamenca, se cumple hoy aquí", aseguró Vicky en la presentación de su última aventura empresarial, el lanzamiento de no una, sino dos perfumes. Alba y Eterna son los nombres elegidos para estos dos aromas, Alba más enfocado a ser utilizado durante el día, con una sensación más fresca y floral, y Eterna, "perfecto" para la noche, con una personalidad más fuerte y un toque a vainilla, siendo este último, el olor preferido de su creadora.

La diseñadora no es partidaria de utilizar un solo perfume a lo largo de su vida, le gusta ir variando dependiendo de cada ocasión. "Yo me pongo Eterna de noche y Alba de día, me gusta combinar", comenta. Al principio, no tenía en mente crear dos perfumes, pero con la ayuda de su equipo, decidieron lanzar una segunda creación.

Teniendo que hacer frente a dos marcas propias de ropa, Victoria y Vicky Martín Berrocal, a las que se añade, ahora, la incorporación de dos esencias, su vida personal, en ocasiones, se ha visto afectada. "Cuando hay tantos proyectos a los que hacer frente, hay muchas cosas que tienes que dejar a un lado, no se puede estar en todo. Pero, las cosas que dejas pasar las sustituyes por otras que te hacen feliz y con las que te sientes plena, es cuestión de priorizar", explica, inmersa en un ritmo de trabajo frenético.

Sin embargo, asegura que, lo que siempre está por encima de cualquier proyecto es su hija, Alba, a la que dedica cada una de sus creaciones, tanto en sus diseños como en sus nuevas fragancias. El sur también está siempre presente en todos sus diseños, tanto en sus trajes de flamenca como en sus vestidos de novia, madrina y fiesta, en los que siempre intenta plasmar alguna pincelada que la identifique con su tierra, esa que le hace única y diferente al resto.

Con 45 años recién cumplidos, Vicky dice que se siente mejor que nunca y su nuevo estilo de vida tiene mucho que ver. "Antes también me cuidaba, claro, pero de forma más inconsciente. Ahora he adoptado nuevos hábitos, como comer mejor y hacer deporte casi a diario", cuenta. Gracias a una campaña con los laboratorios Forté Pharma, adelgazó quince kilos en tres meses, de febrero a mayo del año pasado. Cuando terminó este proyecto, siguió en contacto con la nutricionista Laura Rojas y ha seguido perdiendo peso.

Hoy comienza la Feria de Abril y, como era de esperar, Martín Berrocal no se perderá la fiesta a la que, según revela, asistirá con un vestido cómodo, pero "elegante. Si combinas elegancia y comodidad disfrutas el doble", sostiene.