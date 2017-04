¿Vuelve a estar enamorada Angelina Jolie?

Hay que ver las ganas que tenemos de ver de nuevo enamorados a los 'Brangelina'. Si a Brad Pitt ya lo emparejaron hace unos meses con Kate Hudson, rumor que el tiempo se ha encargado de desmentir, ahora es Angelina la que está en el centro de todas las miradas. La actriz parece que ha vuelto a encontrar el amor junto a un empresario británico conocido por su labor filantrópica, un hombre muy atractivo que ha sido visto entrando en la mansión que Angelina tiene en Malibú y que destaca por sus negocios de éxito, que no se han dado a conocer. Este misterioso acompañante tiene también aspiraciones políticas, según la prensa americana. Angelina, por su parte, quiere ir con cautela y dicen que no se pronunciará hasta que no tenga firmado los papeles de divorcio con Brad.