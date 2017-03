Watson: "¿Qué tienen que ver mis pechos con el feminismo?"

Emma Watson ha respondido de forma tajante a los que han criticado su posado para la revista Vanity Fair, un amplio reportaje en el que la actriz posa en una de las fotos sin sujetador y mostrando parte de sus pechos. La primera que criticó esta imagen en Twitter fue la periodista británica Julia Hartley-Brewer, que acusaba a la actriz de "hipócrita" por defender el feminismo y, a su vez, enseñar los pechos. "El feminismo tiene que ver con la elección de las mujeres, no es un palo con el que golpear a otras, trata sobre la libertad, sobre la liberación, sobre la igualdad. No sé qué tienen que ver mis pechos con esto. Es muy confuso", dijo Watson al respecto. Posteriormente, en una rueda de prensa de La Bella y la Bestia, Emma explicó la polémica a su compañero de reparto Dans Stevens de la siguiente forma: "Que dicen que no puedo ser feminista...y tener tetas".