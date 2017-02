'Where Bartenders drink', un libro para saber beber

Redacción

Tras la estela de dos volúmenes imprescindibles, Where Chefs Eat (2015) y Where to Eat Pizza (2016), con recomendaciones de los profesionales más prestigiosos, la editorial Phaidon publica ahora una guía de coctelería a lo largo de todo el mundo, Where Bartenders Drink, a través de las sugerencias de los propietarios y jefes de los locales más reconocidos. La coctelería se vio relegada en los años 70, "cuando el placer de beber fue reemplazado por emborracharse tan rápido como sea posible", expone la sumiller y autora del libro, Adrienne Stillman, que recoge 700 direcciones fundamentales del alcohol.

A mediados de los 80 figuras como Dale DeGroff en Nueva York, Dick Bradsell en Londres y Charles Schumann en Múnich impulsaron una segunda época. Entre los locales españoles figuran el añejo Bar La Venencia de Madrid, refugio del jerez; o el veterano Boadas, en Barcelona.