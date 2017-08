La actriz se incorpora a 'Velvet Colección'MARTATORNÉ

Pasarela de VERANO

La catalana regresa a la televisión y lo hace en su faceta de actriz. Tras dejar de presentar el programa Cámbiame en Telecinco, Marta Torné se incorpora al reparto de Velvet Colección, la serie de Bambú Producciones que se estrena el 22 de septiembre en Movistar+. Su personaje es Paloma, la secretaria de Clara (Marta Hazas), una mujer muy enamoradiza y muy eficiente en su trabajo y con la que la actriz está encantada.

A Paloma le gustan todos, sobre todo Enrique, pero ella es muy enamoradiza"

-¿Cómo va a ser la llegada de Paloma, su personaje, a la serie?

-Mi personaje es Paloma, soy la secretaria del personaje de Clara, interpretado por Marta Hazas, que es la directora de las galerías. Paloma es muy caótica, con mucha energía, muy alegre, vital. Muy pasada de tuerca. Pero a la vez muy resolutiva, muy buena secretaria.

-¿Puede adelantar algo de las tramas amorosas de Paloma?

-A Paloma le gustan todos, sobre todo Enrique pero también todos los demás. Viene con el corazón roto, viene con un novio que le ha traicionado. En el amor es una pincelada de locura, como le pasa un poco a Raúl de la Riva.

-¿Veía la serie cuando se emitía en Antena 3?

-Sí, era espectadora de Velvet. La veía y me encantaba.

-¿Cómo ha sido su vuelta a la interpretación?

-Me he sentido muy bien. Hay que tener en cuenta que entro poco a poco, entonces desde el capítulo uno al seis el trabajo aumenta. Por eso vas poco a poco y ha sido fácil adaptarse. Al ser una serie semanal no es tan estresante. Coincido con actores que son amigos míos como Marta Hazas, Asier Etxeandía, Andrea Duro… Entonces todo ha ido de maravilla.

-Estamos acostumbrados a verla en registros más dramáticos, ahora cambia totalmente, saca su lado cómico...

-Sí, como en la ficción siempre había hecho drama, pues estoy muy contenta con este cambio de registro. La primera serie que hice con un papel continuado fue El Internado. Lloraba todos los días, me torturaron el personaje. Llegaba a casa y no tenía ganas ni de hablar. Entonces llegar a Velvet Colección y que me digan que me vuelva loca es genial, muy divertido.

-¿Qué similitudes tiene Marta Torné con Paloma?

-Tiene mi energía, está siempre muy arriba. Ella se enamora de todos, yo soy muy enamoradiza, a todos los hombres les encuentro atractivo. Mi marido me conoce, no se enfada. Y también cuando ve a alguien que sufre y le afecta mucho, el dolor ajeno.

-La serie está ambientada en los años setenta, ¿cómo se siente con los looks de esa época?

-Yo tengo un problema. Mi madre en la época de los setenta iba vestida así. Entonces me veo y veo a mi madre y eso es un shock. Cuando ya me quito el color zombie que te ponen, el pelo estilo años setenta, la ropa... Ahí ya vuelto a sentirme yo. Fíjate, los sujetadores puntiagudos yo no los llevo, no sé por qué no me los han puesto. Y eso que tengo unos en casa de otra serie que hice porque me hacían mucha gracia y me lo guardé.

-¿Qué tal ha sido la incorporación a una serie que ya tiene cuatro temporadas a sus espaldas de una etapa anterior?

-Había sensación de entrar en medio del curso, de ser la nueva, que todos eran amigos… Pero te acogen rápido, todos son un encanto, te hacen sentir una más.

-¿Se plantea volver a ponerse al frente de un programa de televisión?

-Estoy muy a gusto ahora haciendo ficción otra vez. Pensaba que me iba a costar más tiempo volver. Tenía un proyecto con Mediaset cuando terminé Cámbiame pero entre que salía no salía, se retrasa o no se retrasa, me encontré con esto y estoy contentísima de estar aquí. No me planteo ahora mismo otra cosa, tampoco tengo tiempo. Luego habrá paradas y si entran otras cosas pues bienvenidas. Tengo un proyecto para un musical de teatro muy chulo para el año que viene. No descarto nunca nada.