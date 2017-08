La actriz se incorpora a la serie 'Servir y proteger', en La 1

Interpreta a Elena Ruiz, una inspectora en prácticas muy observadora e inteligente, decidida y valiente en la serie policíaca de la 1. A sus 24 años, esta joven pero a la vez ya veterana actriz y cantante zaragozana puede estar orgullosa de haberse convertido en un rostro destacado para el público, al que se ganó sin duda con sus papel de Karina en Cuéntame como pasó, personaje que fue ganando protagonismo con cada nueva temporada. Con su último trabajo sobre los escenarios de teatro, El arte de la entrevista, Elena ha cosechado numerosas críticas favorables que alaban su talento y su proyección teatral.

-¿Cómo fueron sus inicios en la actuación?

Los quién' lo disfruté mucho, era mi primera experiencia participando en una 'sitcom'"Elena, mi personaje, es muy intuitiva, llega siendo la nueva pero logra dar con la clave"

Con 11 añitos, que me presenté al casting de Cuéntame y me presenté por probar, sin haber hecho interpretación nunca.Pero gusté y a la semana me dijeron que era la elegida y hasta ahora sin parar, fijate (risas).

-¿Cómo recuerda su participación en Menudas Estrellas, en la Gala Musical del Fin de Año 2000, y en Noche de Estrellas, todas de Antena 3?

-Lo recuerdo y se me pone una sonrisa, era súper feliz. Me encantaba estar grabando canciones delante de las cámaras encima del escenario. Fue una época muy bonita, con otros niños que nos poníamos a jugar e incluso aún mantenemos el contacto.

-Con menos de diez primaveras ya se había codeado con artistas como David Civera, Carlos Baute o Malú. ¿Cómo se lleva después el día a día?

Bien, porque no era muy consciente de lo que era, y en mi casa me enseñaron naturalidad y saber qué es la vida real. Yo volvía a Zaragoza a mi colegio, mis amigas, y cambiaba pronto el chip. Era muy pequeña y no percibía lo grande que era aquello, solo tenía seis años en mi primera vez en Menudas Estrellas.

-¿Cómo ha sido tu evolución laboral tras tantas temporadas en Cuéntame?

-Bastante grande, porque empecé muy pequeña y conocí a muy grandes profesionales como Imanol Arias o Pepe Sancho. Sigue siendo mi escuela, siempre será la columna vertebral de mi profesionalidad, lo que me ha dado una base para estar a la altura en otros proyectos.

-Ha hecho comedia en Perdiendo el Norte y Los quién, drama histórico con Toledo y El Ministerio del Tiempo, ¿qué estilo prefiere?

-No termino de decantarme. El drama es más intenso, pero la comedia es más difícil. Requiere controlar los tiempos, ser natural, estar alerta y rápida. Los quién lo disfrute mucho, porque era mi primera experiencia en una sitcom, tenía grandísimos compañeros y maestros como Javier Cámara o Nacho García Velilla, y pude aprender mucho de ellos.

-Ahora en Servir y proteger das vida a Elena, una inspectora en prácticas muy decidida y valiente. Te llamas igual que tu personaje, ¿también compartís carácter?

No. Ambas tenemos personalidad, pero ella es muy intuitiva en su trabajo. Llega como inspectora de prácticas, siendo la nueva,y sin embargo da la clave de casos en los que los compañeros llevan trabajando más tiempo. Y claro, eso llama la atención pero tampoco gusta demasiado. Tiene las cosas muy claras,con un objetivo muy definido y un secreto que no puedo contar aún (risas).

-También estudia Magisterio de Educación Infantil. ¿Era una espinita clavada? ¿Cómo es compaginar trabajo y clases?

-Lo tenía claro desde niña y al acabar la selectividad tuve que decidirme entre la interpretación o la carrera, y el mundillo de la interpretación lo veo muy incierto. Por tener una base segura,entré y lo fui compaginándo a mi ritmo, según cómo voy a tener el año de carga de trabajo, las fechas de éxamenes y los rodajes.Yo soy una más, una chica normal, pero al principio los compañeros se sorprenden cuando me siento a su lado(risas).