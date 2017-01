Los ángeles de Lagerfeld

"Me gusta que las mujeres sean salvajes y, al mismo tiempo, que derrochen diversión y belleza". Así de claro. A Karl Lagerfeld no le basta sólo con una cara bonita y un cuerpo de infarto. El Kaiser se ha sabido rodear siempre de bellezas rebeldes, casi siempre muy jóvenes y extremadamente delgadas porque, si hay algo que no soporta el diseñador son las curvas y el paso del tiempo.

En su vida ha tenido muchas musas, desde Inés de la Fressange hasta Carolina de Mónaco o las supermodelos de los 90 (Linda Evangelista, Naomi Campbell y Claudia Schiffer fueron una constante en sus desfiles durante años), pero aunque con todas ellas sigue manteniendo una especial relación, siempre ha sabido darles el relevo con chicas mucho más jóvenes en las que encuentra la inspiración para dar un giro a sus creaciones, siempre en constante cambio.

Si Kate Moss fue durante años su niña mimada, pronto se dio cuenta de que el potencial que tenía Cara Delevingne era mucho mayor, aunque seguía teniendo ese punto de rebeldía que tanto le atrae. Por eso la encumbró como su musa, un privilegio que aún sigue teniendo a pesar de que lleva un tiempo retirada de las pasarelas (excepto de las de Chanel).

A Karl Lagerfeld le horroriza envejecer, por eso suele rodearse de rostros muy jóvenes, apoyándose en algunas ocasiones en las hijas de las que un día fueron su inspiración, como el caso de la jovencísima Lily Rose Depp, la hija de Vanessa Paradis, a la que incluyó entre sus ángeles cuando sólo tenía 16 años. Pero Lily Rose no es la única joven de menos de 20 años que ha encontrado un sitio privilegiado a la derecha del Kaiser. Al poco de cumplir la mayoría de edad, Kendall Jenner también encontró el respaldo del dios de Chanel sobre las pasarelas, igual que los hijos de Will Smith, Willow y Jaden, que se convirtieron en niños mimados del Kaiser siendo solo dos adolescentes de 15 y 17 años. La última que parece haber logrado su beneplácito es la primogénita de Michael Jackson, Paris, que a sus 18 años recién cumplidos ha protagonizado la última campaña del diseñador.