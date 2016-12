Este año me pido...

Querido Reyes Magos, este año he sido todo lo bueno que debía ser. He tratado con cariño, sin llegar a ser pelmazo, a los que tenía al lado, he sacado tiempo para las comidas familiares de los domingos -y no he discutido con mi padre en ellas-, no he perdido la paciencia con ninguno de mis hijos -aquella pequeña pérdida de papeles cuando el mayor tiró al pequeño por las escaleras no cuenta-, he sido buen compañero en el trabajo, empecé la operación biquini en febrero y no la abandoné en marzo y he sido capaz de comer cinco piezas de fruta al día sin terminar convertida en una Mama Chicho. Por eso, ahora que estáis a punto de dejaros caer por nuestras casas, os pido que me traigáis, por lo menos, la mitad de las cosas de las que estoy antojada desde hace casi un cuarto de siglo. Así arrancan el 90% de las cartas que los que ya no lucimos mellas escribimos a sus Majestades de Oriente. Después de pedir salud, trabajo, amor y un viaje alrededor del mundo, nos animamos a pedirle a los Reyes Magos nuestra lista de regalos materiales, esos que anhelamos durante todo el año pero que somos incapaces de adquirir por nosotros mismos. Siempre es preferible dejarle esa bonita labor a los Tres Sabios, que siempre saben acertar si se lo ponemos fácil.

Puestos a ponérselo sencillo a los Magos, dejemos de lanzar indirectas del tipo "he visto en una tienda cerca de casa un bonito reloj" y vayamos al grano. Después de los best sellers y las colonias, que siempre son una apuesta segura -y bastante manida, por cierto-, tiremos la casa por la ventana. Seamos deportistas o no, esta es la mejor ocasión de pedirnos esas maravillosas zapatillas retro running con la que estamos deseando combinar nuestro outfit más cómodo. Especializada en este tipo de calzado y con venta on line, Babila abre un amplio abanico para que los Reyes Magos puedan elegir. Siempre con calzado de calidad, en esta tienda se encuentran modelos exclusivos para los que buscan zapatillas de aire vintage que se salgan de lo puramente comercial. Además de exclusivas, en Babila hay zapatillas para hombres, mujeres y niños.

Pero lo mejor es apostar por los complementos. Si durante el año intentamos adquirir prendas o accesorios funcionales y con una misión específica a cumplir en cada uno de nuestros estilismos, la carta a los Reyes nos da manga ancha para pedir complementos que son puramente caprichos. Dentro de ese saco se encuentran las joyas y la bisutería, cada vez más original y menos funcional. Este año se llevan las formas geométricas y todo lo que evoque a naturaleza, ya sean hojas de árboles o animales del bosque. Firmas como Aristocrazy, Catbird o Cherubina dan en la clave con estos accesorios.

En el caso de querer apostar por lo funcional pero dándole un toque de glamour, siempre se puede apostar por bolsos y cartera, tanto para chicas como para chicos. Y, ya que se apuesta por un regalo práctico, qué mejor que hacer acopio de elegancia y calidad. Para ellas la clave la tienen firmas como Bimba y Lola, o Mibúh, que dotan al complemento de originalidad. Para ellos Balenciaga, Cortefiel o Massimo Dutti dan las claves. Estas dos últimas también son buenas aliadas a la hora de recurrir a otro tipo de complementos, como corbatas -aunque suene a tópico es un complemento que siempre se recibe con los brazos abiertos-, sombreros (las series de época han puesto en alza este clásico accesorio) e incluso esquís. Estos pueden aparecer la mañana de Reyes junto a un original chaquetón pensado para ir a la nieve (aunque ya se usen para el día a día), un chaleco y una camisa con originales estampados, como los que tiene la firma Brava.

Si, además, en nuestra carta debemos pedirle a los Reyes para que le dejen regalitos a nuestros pequeños retoños, la tarea es más sencilla todavía. Lego, Playmobil, Frozen, Mascotas o la Patrulla Canina son los perfectos aliados estas navidades. Pero a veces a los Reyes se les puede pedir algo que no sea puramente lúdico, como sudaderas y camisetas con originales mensajes que resultan atractivas para niños y mayores.Hecha la carta sólo hay que seguir con las buenas conductas para que sus Majestades de Oriente no cambien de opinión y nos dejen carbón.