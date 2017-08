La artista andaluza regresa con 'Calma' y a lo grande

Ha vuelto. Para alegría de sus fans, la cantante sevillana Pastora Soler ha regresado a los escenarios. La artista anunciaba la noticia a través de su discográfica el pasado mes de febrero. Hace más de dos años Pastora decidió abandonar temporalmente su carrera musical por motivos de salud. En marzo de 2014 sufrió un desvanecimiento en mitad de un concierto que no le permitió continuar con la actuación. En diciembre del mismo año la cantante de Coria del Río anunció a través de su página de Facebook que se retiraba de los escenarios después de meses padeciendo pánico escénico, algo que le impedía realizar su trabajo. "Un miedo escénico que apareció en mi vida el 8 de marzo de este año, lo creí superado pero anoche de nuevo en Málaga, ante un público al que le debo tanto y una tierra que siento mía, me fallaron las fuerzas de nuevo afectando esta vez incluso a mi garganta...", afirmaba Pastora Soler en su comunicado más doloroso. Fue la situación más dura de su carrera, confesaba la cantante. En un momento de éxito profesional y trabajando más que nunca descubrió que no podía continuar así. Además le debía esa sinceridad a sus fans, que siempre le han apoyado y ella siempre les ha respondido como merecen. Por eso decidió tomarse un descanso en su profesión, para poder recuperarse del todo y volver con ganas de entregarse a sus seguidores como siempre ha hecho. En estos dos años se ha dedicado por completo a su salud y ha cumplido uno de sus sueños, ser madre. Hace casi dos años nació Estrella, fruto de la relación con su marido, el coreógrafo y director escénico Francis Viñolo. En las redes sociales compartió ese momento de gran alegría con un emotivo mensaje: "¡Hoy nació mi Estrella! Ella me iluminará siempre y yo la amaré mientras viva". La llegada de su nuevo disco coincidirá con el segundo cumpleaños de la pequeña.

Ahora Pastora Soler vuelve a estar de enhorabuena. Completamente recuperada y tras algunas actuaciones puntuales en los últimos meses regresa por completo a su trabajo. Ya se ha puesto en marcha el lanzamiento de su nuevo disco, La Calma, que será el número diez de su carrera y que sus seguidores esperan ansiosos. Ella está feliz y así lo demuestra en sus publicaciones de las redes sociales: "Me voy feliz a dormir!!! Gracias por tantos mensajes de cariño! Por esperarme, por haber estado y por seguir ahí! Vamos a por ello!". Después de estos meses difíciles ha vuelto con más ganas que nunca y dispuesta a pisar fuerte en todos los escenarios que vaya. Ha planeado hacer una gira muy especial por los principales recintos españoles en la que le podremos volver a ver y disfrutar de su música y de su característica fuerza sobre las tablas.