Dos bellezas en la vida de Morata

Cuando Álvaro Morata la vio en Instagram se quedó prendado de su belleza y su naturalidad y no dudó a la hora de mandarle un mensaje privado para poder conocerla. El futbolista era entonces un jugador de la Juventus aunque para aquella modelo e influencer italiana era un auténtico desconocido. La insistencia del delantero propició, con el tiempo, la primera cita y, a partir de ahí, se volvieron inseparables. Esta es la bonita historia de amor de Morata y Alice Campello, una relación que aunque no comenzó con buen pie (el padre de Alice, un conocido empresario italiano, no veía con buenos ojos que su hija se enamorara de un futbolista) tendrá este sábado un final feliz. Álvaro y Alice se darán el sí quiero en Venecia, la tierra natal de la modelo, cumpliendo así el sueño que la joven tenía desde pequeña.

La pareja se casará en la iglesia de El Redentor y lo celebrará con posterioridad en una pequeña isla privada con vistas a la laguna de Venecia, en el resort JW Marriot, donde a buen seguro acudirán numerosos rostros conocidos.

La novia, a sus 22 años recién cumplidos, tiene claro que Álvaro es el amor de su vida y contesta rotunda cuando le preguntan si no es demasiado pronto para pasar por el altar. "Siempre he sido muy decidida y estoy segura de que he encontrado a la persona ideal. No necesito esperar más", ha dicho en varias ocasiones.

Lo cierto es que la pareja lleva poco más de un año de relación, aunque desde que comenzaron han gritado su amor a los cuatro vientos, como quedó claro en la original petición de mano que hizo Morata, que se alió con el Mago Pop para, rodilla en mano, pedir matrimonio a su chica en mitad de un espectáculo de magia.

Alice asegura que lo que más le atrae de Álvaro es su sentido del humor y su generosidad, algo que el futbolista ha demostrado en numerosas ocasiones, sin ir más lejos, en su lista de boda, que estará destinada a recaudar dinero para niños enfermos de cáncer. La joven acaba de celebrar su despedida de soltera junto a un grupo de amigas en un exclusivo hotel de la provincia de Venecia y asegura que no está nerviosa por su inminente boda, a pesar del revuelo mediático que ésta está suponiendo para la prensa italiana.

Los medios de su país ha puesto sus ojos tanto en Alice como en la hermana del futbolista, Marta, que ha dejado a todos encandilados con su belleza. Marta es una joven de 30 años, rubia y de ojos claros, que trabaja en una agencia de publicidad y que desde hace dos años mantiene una relación con el actor Javier Pereira, ex de Blanca Suárez. En más de una ocasión ha sacado la cara por su hermano pequeño en las redes sociales, donde también ha sorprendido por sus dotes interpretativas y musicales.