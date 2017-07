El biquini de Georgina deja al aire su sospechosa tripita

Cristiano Ronaldo está tan feliz con la llegada de sus dos nuevas criaturas, que no se ha preocupado lo más mínimo por el cambio físico de su chica, con la que está disfrutando de unos días de descanso en Ibiza. La modelo vuelve a sembrar la duda de embarazo con su posado en alta mar luciendo un colorido biquini de rayas. Parece que la tripa de la joven es más abultada de lo habitual, si bien es cierto que sigue estando en el mismo punto que hace un mes, cuando surgieron los primeros rumores de embarazo. No obstante, también es cierto que la modelo ya no presume de abdominales en sus redes sociales, como hizo después de que salieran a la luz las primeras imágenes que hablaban de un posible embarazo.