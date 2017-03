La boda secreta de la actriz María Valverde

Como si de una de sus películas se tratara, María Valverde ha escogido un original escenario y se ha rodeado sólo de sus más allegados para dar el sí quiero al famoso director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, con el que llevaba más de un año de relación. El enlace se produjo en Las Vegas el pasado 9 de febrero, aunque la pareja lo ha mantenido en secreto hasta ahora. Tanto es así que tampoco la familia del músico sabía de este enlace hasta que Gustavo y María no se lo comunicaron en una comida celebrada en Caracas hace escasas semanas.

A pesar de que quisieron mantener la boda en secreto, la actriz dio pistas de su boda en las redes sociales cuando colgó en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparecía con un vestido lencero blanco y una corona de flores azules y amarillas en un escenario que bien podría ser el desierto de Las Vegas. En esta foto, que acompañaba con la frase "Happiness is you" (La felicidad eres tú) destacaba también su original anillo en forma de pájaro, que ya se sabe que es el que lució la actriz el día de su enlace. Ahora sí es fácil hilvanar las pistas que la actriz estaba dando, aunque aquella imagen pasó totalmente desapercibida en las redes sociales y nadie se hizo eco del posible enlace.

Para María Valverde ésta es su primera boda, pero no así para el director de la filarmónica de Los Ángeles, que hasta mediados de 2015 estuvo casado con la bailarina venezolana Eloisa Maturén, con la que mantuvo una relación de 11 años y tiene un hijo en común.

María ha sido muy discreta en su vida personal y apenas se conocen sus amores más allá de que durante cuatro años fue la novia del actor Mario Casas, con el que compartió títulos tan taquilleros como Tres metros sobre el cielo o La Mula. Precisamente fue un poco antes de romper con Casas cuando María conoció al músico venezolano, con el que coincidió en el rodaje de la película sobre la vida de Simón Bolívar, a la que Dudamel puso la banda sonora y en la que María interpretaba el papel de María Teresa del Toro, esposa del protagonista.

La actriz y el músico han mantenido su relación de una forma muy discreta, aunque se han dejado ver juntos en multitud de ocasiones, como el pasado 1 de enero en el concierto de Año Nuevo de Viena, donde Dudamel se convirtió en el director de orquesta más joven al frente de este concierto. También este fin de semana María ha sido vista con su ya marido en Barcelona, donde el venezolano ofreció un concierto con la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela en el Palau.

No cabe duda de que la boda de María y Gustavo llega en el mejor momento para ambos, ya que mientras él triunfa con sus conciertos en medio mundo, ella tiene pendiente de estreno la película Ce qui nous lie, está rodando Galveston y está a punto de comenzar a grabar con Pierce Brosnan Across the River and Into the Trees.