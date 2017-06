El brillo de lo individual

La tranquilidad, la seguridad y el romanticismo marcan las tendencias de la próxima temporada. Así lo han demostrado las más de treinta firmas que esta semana han desfilado en la vigésima edición de la 080 Barcelona Fashion, una de las citas con la moda más importantes de nuestro país. El Recinto Modernista de Sant Pau ha acogido este evento en el que han desfilado diseñadores reconocidos a nivel nacional e internacional, firmas emergentes, y al que han acudido multitud de rostros conocidos que han dado su apoyo a la industria de la moda. Un año más Custo Barcelona no ha faltado a esta cita de la que ya es habitual y uno de sus mayores reclamos. El diseñador catalán ha presentado Light Years Cruise, una colección que homenajea a la individualidad. Para el creador es "la más itinerante de la historia" y ya la había presentado en Nueva York, Madrid, Bogotá y próximamente lo hará en Honduras. Este trabajo es una oda al brillo con el que ha jugado no sólo a través de tejidos metalizados y resplandecientes, como el satén, sino también con aplicaciones de pedrería, purpurina o lentejuelas, como siempre, a todo color. Es una colección pensada tanto para el día como para la noche en la que no han faltado los minivestidos, los abrigos de pelo y las prendas de lana oversized con estampados.

Otras firmas destacadas que han desfilado estos días en Barcelona han sido Antonio Miró, que a través de The Crown trata la tendencia constatada en los últimos años de adorar, idolatrar y querer de forma incondicional a personajes que nos cautivan, Torras, que con Beat Generation rinde homenaje al movimiento inicialmente literario de la década de los 50 en los Estados Unidos con una estética muy masculina y que se ha hecho con el Premio MODACC a Mejor Colección, o Wom&Now, que bajo el nombre Hypnotic ha presentado propuestas en las que destacan los alegres estampados sobre sedosas telas. Uno de los que más ha sorprendido ha sido Rafael Amargo. El bailarín ha presentado la colección Ecléctico de su firma Amoramargo, basada en colores básicos fuertes, como el negro, el rojo, el blanco y el oro. Durante el desfile ha contado con la presencia de amigos como Óscar Higares y Elena Furiase. Lucía Rivera, hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero, ha desfilado para la firma Lola Casademunt que ha llenado la pasarela de colores vivos que recuerdan al glamour de los grandes hoteles de verano.

El premio a la Mejor Colección 080 Barcelona Fashion ha recaído en Elena Estaun, que ha lanzado una colección inspirada en la metamorfosis de la mujer a través del tiempo en la que destaca la fusión entre las joyas y las prendas. El otro de los premios, el de Mejor Diseño Emergente 080 Barcelona Fashion, ha sido para Mietis y su colección Cosmic Cinderella, repleta de referencias a los maravillosos mundos de la fantasía, el cine, el futurismo y el motor.

Los más pequeños también han sido protagonistas sobre la pasarela. La firma infantil Bóboli ha presentado su colección para el próximo otoño-invierno dentro de un bosque encantado que ha impregnado de magia el divertido desfile. En el desfile han estado la modelo Mireia Canalda y su pareja Felipe López junto a sus hijos. Tanto esta firma como Custo Barcelona, TCN, Escorpion y las debutantes Gema Sach y María Roch han presentado colecciones ready-to-buy, es decir, que las prendas que han desfilado ya están disponibles en las tiendas para poder adquirirlas.