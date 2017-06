El cambio de sexo de Shiloh tendrá que esperar

De nuevo una noticia relacionada con Angelina Jolie y Brad Pitt vuelve a quedar en entredicho. Han sido muchos los medios nacionales e internacionales que han publicado estos días que Shiloh, la primera hija biológica de esta pareja de actores, había comenzado un tratamiento hormonal para cambiar de género, una información que según aseguraban algunos estaba basaba en datos proporcionados por la agencia AFP, que ha salido a la palestra para desmentir de forma categórica que hayan sido ellos la fuente de la información.

De lo que no hay lugar a dudas es que la hija de los Pitt-Jolie lleva años pidiendo a sus padres que la traten como a un chico y no como a una chica y que no sólo se viste y se comporta como sus hermanos varones sino que en casa hace años que cambió el nombre de Shiloh por el de John, como así lo ha reconocido en alguna entrevista su propio padre.