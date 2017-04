El cantante Luis Miguel tiene una orden de arresto

No se imaginaba el cantante que sus problemas con su ex manager llegarían tan lejos. Luis Miguel tiene una orden de arresto en Los Ángeles por no comparecer ante la Justicia para hacer frente a la demanda que interpuso contra él su antiguo representante, William Brokhouse, que le exigía un millón de dólares por incumplimiento de contrato. El tiempo ha corrido en contra del cantante mexicano que, además de la citada orden de arresto tiene un embargo sobre uno de sus vehículos de lujo.