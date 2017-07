La cantautora está de gira este veranobebe

Durante el verano se desarrolla el ciclo de conciertos 43 Live The Roof. Varios cantantes y llevan su música a las terrazas más bonitas de España. Una de las participantes es la cantautora Bebe. Este verano la extremeña estará trabajando en numerosos proyectos musicales, tanto en nuestro país con en Estados Unidos. A pesar del ajetreo, también podrá disfrutar de unos días de vacaciones junto a su familia en la playa. Nos ha contado sus planes de verano y sus gustos para el periodo estival.

-Acaba de empezar el ciclo de conciertos 43 Live The Roof, ¿cómo es esta experiencia?

-Sí, empezamos hace unos en Alicante. El público fue encantador, súper dulce, agradable, divertido, participativo, que es una de las cosas que más me gusta de estos conciertos. Además, el lugar donde se celebró fue maravilloso, con la brisa del mar, creo que todos lo disfrutamos mucho. Y para mí eso es una alegría.

-¿Qué es lo que más le gusta de su público en las distancias cortas?

-Pues eso, que participe conmigo y con la música, que se deje llevar por ella. Creo que es como más disfrutamos ellos y yo.

-Podemos ir a verle actuar uno de estos días, pero ¿qué otra opción propondría para una noche de verano?

-Cuando estoy de vacaciones suelo salir más. Siempre procuro ir a sitios de playa y cortamos completamente la rutina. Nos dejamos llevar mucho por lo que nos va apeteciendo por el momento. Hacemos planes sobre la marcha, sin que importen los horarios. Nos solemos saltar las normas. Además siempre que podemos tomamos una buena cena en un chiringuito y después una copa en la playa, relajados. Creo que ese es el plan perfecto para una noche de verano: playa y sobre todo buena compañía. Aunque yo no suelo salir mucho ya que depende de si estoy con mi hija o no puedo organizarme para hacer diferentes cosas.

-¿Qué planes tiene al margen de su gira para el resto de este verano?

-Este verano tengo conciertos al trío, que estaremos por Sevilla y Galicia. De por medio me iré a Miami con otros músicos a hacer más proyectos y trabajar. No me puedo quejar, la verdad. Y luego aprovecharé algunos días para estar con mi familia y para descansar. Nos iremos unos días de vacaciones para poder estar tranquilos.

-¿Y qué le espera en su profesión después de las vacaciones de los demás?

-Música, música y más música es lo que tengo en mente. Estoy organizando cosas y conciertos por Latinoamérica, tengo muchos proyectos. La verdad es que estoy muy contenta de poder hacer lo que me gusta y de que el público disfrute con mis canciones. Es una proeza para un músico en estos tiempos.

-Con tantos viajes por todo el mundo, ¿cómo compagina el trabajo con su vida familiar?

-Dentro de lo que cabe soy una persona muy afortunada. Es verdad que mi profesión requiere un poco de sacrificio, ya que hay que organizar muchas cosas y paso mucho tiempo viajando. Pero siempre he pensado que más sacrificados son otros trabajos que implican mucho más riesgo.

-Nuca va a renunciar a la familia...

-Procuro siempre hacer la gira "en paquete", intentar organizarlo de manera que solo esté unos 20 ó 25 días fuera de casa y una o dos veces al año como mucho. Así puedo disfrutar de mi hija y acompañarla al colegio, ayudarla con los deberes... ver cómo crece. La verdad es que valoro que mi vida sea así. Puedo hacer lo que me apasiona, y también pasar tiempo en casa. Por eso estoy muy agradecida.

-Por cierto ¿qué suele beber?

-Pues precisamente Licor 43 fue la primera bebida alcohólica que probé con chocolate. Normalmente suelo beber cosas fresquitas, que sienten bien y sean apetecibles para combatir el calor, y no consumo demasiado alcohol.