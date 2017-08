Las chicas de oro de Hollywood

Como cada año la revista Forbes ha publicado la lista de las actrices mejor pagadas de Hollywood. En esta ocasión la primera posición la ocupa la actriz Emma Stone. Esta temporada ha triunfado en gran parte gracias al éxito de La La Land, película por la que ha ganado el Globo de Oro y el Oscar a la Mejor Actriz. Este éxito se ve reflejado en su cuenta bancaria, ya que en el último año se ha embolsado 26 millones de dólares.

En la segunda posición está Jennifer Aniston, que sigue a Stone muy de cerca con unas ganancias que ascienden a 25,5 millones de dólares. La actriz de Friends continúa ingresando altas sumas de dinero una década después del fin de la exitosa sitcom. En su caso, sin embargo, la mayor parte provienen de contratos publicitarios con compañías de aerolíneas o firmas de cosmética. Pese al paso del tiempo la ex de Brad Pitt sigue siendo una de las mujeres más imitadas. Su tocaya Jennifer Lawrence ha bajado del primer puesto del año pasado al tercero, con 24 millones de dólares, algo más de la mitad de lo que logró en 2016, cuando su trabajo en Los juegos del hambre supuso unos ingresos excepcionales. Este año, sus nada desdeñables ingresos provienen de sus películas Madre! y Red Sparrow, además de su contrato publicitario con la casa de diseño Dior y las sesiones de fotos que ha realizado para prestigiosas revistas de moda como Vogue.

Completan el top five de la lista la actriz Melissa McCarthy con 18 millones de dólares, seguida de Mila Kunis, que con 15,5 millones de dólares se queda en quinta posición. El sexto lugar lo comparten dos actrices que han ingresado en sus cuentas bancarias la cantidad de 14 millones de dólares. Una es la sudafricana Charlize Theron y la otra la británica Emma Watson, la única que este año forma parte de la exclusiva lista por primera vez en su carrera. Otras que están entre las diez primeras posiciones son la australiana Cate Blanchett y Julia Roberts, ambas con 12 millones de dólares en sus bolsillos, seguidas de Amy Addams, cuyo trabajo le ha reportado 11,5 millones de dólares en el último año. En conjunto, las diez actrices mejor pagadas cobraron la impresionante cifra de 172,5 millones de dólares en un periodo que está comprendido entre el 1 de junio de 2016 y el 1 de junio de este año. A esto hay que añadir que en las cifras publicadas por Forbes no se tienen en cuenta impuestos ni los porcentajes que se embolsan sus agentes, managers o abogados como comisión de sus trabajos. La prestigiosa publicación ha destacado la ausencia en la lista de Scarlett Johansson, una habitual del listado cuyos ingresos no han superado los 11,5 millones de dólares de su compañera Amy Addams. El éxito de estas actrices puede considerarse "extraordinario", ha afirmado la revista, teniendo en cuenta que los personajes femeninos conforman sólo el 28,7 % de los papeles interpretados en el cine, según revela un estudio sobre la industria de 2016.