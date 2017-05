El clan Flores continúa echando de menos a Lola

El 16 de mayo sigue siendo una fecha demasiado difícil para los Flores. Ayer se cumplieron 22 años de la muerte de Lola Flores y, tanto sus hijas como su nieta Elena, le hicieron un guiño en sus respectivas cuentas de Instagram. "22 años echándote de menos", le decía Lolita acompañando su frase con una bonita fotografía en la que ambas posan sonrientes, mientras la pequeña del clan, Rosario, le rendía un homenaje con una foto familiar y una frase sencilla: "Mamá en mi corazón, siempre". Por su parte, la hija mayor de Lolita, Elena Furiase, hizo un guiño a su abuela visitando Jerez, su tierra natal, que este año le ha dedicado la Feria a La Faraona. La joven colgó una foto en la que señala la imagen de su abuela en una de las casetas y acompañó la imagen con la etiqueta #miole, que es como llamaba cariñosamente a su abuela (Ole Ole). En una entrevista concedida a Europa Press, Elena ha dejado claro que tanto ella como su familia siguen acordándose de Lola todos los días. "Parece que no se han ido", dice la joven al tiempo que recalca que en su casa se tiene muy presente tanto a su abuela como a su tío Antonio, al que asegura que su hermano se parece mucho. "Ahora con la facilidad de YouTube y las redes sociales, mi abuela está muy presente. La gente joven no olvida a Lola Flores y los hay también que la descubren ahora y les gusta". "Yo tengo la suerte de ver a mi abuela en internet siempre que quiera...entonces, no se va nunca", comenta orgullosa.

Herederas de su arte, tanto Lolita como Rosario presumen siempre que tienen ocasión de haber mamado el arte de la Faraona. También sus nietos mayores han seguido su estela y se abren camino con más o menos suerte en el mundo de la interpretación (como Elena y Alba, la única hija de Antonio Flores) y la música, como el hijo menor de Lolita.