La comunidad gay distingue al duque de Cambridge

El príncipe Guillermo ha sido distinguido recientemente por la comunidad gay británica con el premio 'Heterosexual aliado del año'. Por problemas de agenda, el hijo de Carlos de Inglaterra no pudo acudir personalmente a los LGBT British Award, donde se le entregaba la distinción, pero envió un vídeo dando las gracias por el premio y elevando la voz para evitar la discriminación de este colectivo. "Nadie debe ser intimidado por su sexualidad o por cualquier otra razón", dijo el duque de Cambridge. Y añadió que había conocido casos de jóvenes gays que habían sido incapaces de hacer frente al abuso y a la discriminación. "He comprendido lo que podemos hacer para proteger a la gente del bullying, especialmente en internet". El príncipe está muy implicado en la campaña Heads Together, en la que se han volcado también otros famosos como Lady Gaga, y que invita a las personas que tienen conflictos internos a exponer estos asuntos de forma pública para poder afrontarlos.

No es la primera vez que el príncipe Guillermo da la cara por el colectivo de gays y lesbianas de su país. El año pasado sin ir más lejos protagonizó la portada de la revista Attitude, siendo el primer miembro de la realeza británica en acceder a ser protagonista de una publicación gay.