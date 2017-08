Un cumpleaños lleno de obstáculos

La actriz celebra sus 36 años envuelta en la polémica, algo que le rodea desde que comenzó su relación con el príncipe Enrique. Durante el año que lleva de noviazgo con el nieto de Isabel II se ha ganado la confianza de muchos que piensan que ya está preparada para pertenecer a la familia real británica. Otros siguen considerando que el pasado de Meghan y su falta de preparación no la hacen merecedora del puesto. Hay quien compara su caso con el de Diana de Gales y temen que acabe igual de mal. El último en opinar de la estadounidense ha sido el príncipe Alberto de Mónaco, que conoce bien lo difícil que es entrar a formar parte de la realeza. "Introducir a alguien en el protocolo y la forma de vida de la realeza es una tarea bastante dura, especialmente en la familia real británica, que es examinada por la prensa más que nadie", ha comentado el soberano monegasco. Alberto le ha recomendado a Meghan que mantenga la calma y mire hacia el futuro, lo mismo que hizo su esposa Charlenne. Markle sigue el consejo. Esta semana ha viajado hasta Inglaterra acompañada de su madre para soplar las velas junto a su novio. Meghan dejará atrás los 35, que no han sido nada fáciles para ella. No acudió a la boda de Pippa Middleton de la mano de Enrique, lo hizo a la sombra porque parte de la familia real británica no acepta la relación, los comentarios sobre su anterior trabajo en películas subidas de tono no cesan y su hermana ha anunciado la publicación de un libro sacando sus trapos sucios. Por si esto fuera poco hace unos días saltó la noticia de que la cadena Channel 4 está preparando un programa llamado Meet the Markles que profundizará en su vida y contará con el testimonio de personas que han compartido experiencias con ella. Meghan intenta mantenerse al margen, continuar con su trabajo y vivir el día a día alejada de la polémica. Poco a poco se adapta a su nueva vida. Cada vez actualiza menos sus redes sociales, hace unos meses cerró su blog y su presencia en eventos es cada vez menor, demostrando que está dispuesta a cambiar su rutina por amor, al igual que Enrique. El hijo de Diana de Gales ha estado a punto de rechazar a sus derechos dinásticos por ella. En los últimas semanas han crecido los rumores que aseguran que el príncipe Enrique quiere comprometerse próximamente con su pareja, así que este podría ser el último cumpleaños de Meghan como soltera.