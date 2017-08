Los deportes estivales de los famosos

Para muchos famosos, estar en forma es una cuestión esencial, algo que deben esforzarse por conseguir durante todo el año. No importa que se acerque el calor y la época de lucir palmito, pues en los rodajes o frente a las cámaras deben dar siempre la mejor imagen posible. El deporte se convierte en algo no instrumental, sino un pilar básico de su buena forma, y son auténticos fanáticos de sudar la camiseta. Ahora que el sol aprieta no apetece tanto encerrarse en un gimnasio, sino salir a prácticar otro tipo de actividades atléticas al aire libre. Hemos visto a actores, cantantes y famosos de toda clase haciendo ejercicios muy diversos, pero hay deportes que parecen ser los favoritos de los famosos en esta época del año.

Un deporte que parece que está cada vez más de moda desde hace aproximadamente cinco años es el paddle surf o boarding. Esta fusión de piraguismo y surf ha enganchado a multitud de actores hollywodienses, como Jennifer Aniston, Orlando Bloom, Zac Efron, Rihanna o Gerard Butler por citar solo unos pocos. El caso es que todos ellos parecen haberse enganchado a eso de la tabla tamaño XXL y el remo para remar por playas tranquilas y exóticas como Hawaii, lugar elegido por actores como Pierce Brosnan, Ben Stiller, Tobey Maguire, Robert Downey Jr, Denis Quaid y Will Smith para su práctica.

No es que el boxeo sea un deporte novedoso, pero sin duda está resurgiendo de forma poderosa entre los celebrities, del mismo modo que el kick boxing. Son las modalidades aeróbicas que están practicando famosos como Kendall Jenner, Gigi Hadid o Adriana Lima ya que no solo les sirve para quemar numerosas calorías y tonificar la musculatura de zonas como abdomen, piernas y brazos, sino que también ayuda a controlar el estrés liberando ingentes cantidades de adrenalina.

Existen otros que aunque parecía que su moda había sido pasajera, han tenido un potente re-boom entre los famosos. En este sentido, sin duda merece un apartado destacado el yoga. Este conjunto de ejercicios y técnicas de respiración permiten tonificar la musculatura, corregir la postura y sobre todo ganar en flexibilidad. Numerosos famosos publican en sus redes sociales instantáneas practicandolo, como es el caso de los actores Miguel Ángel Muñoz y Patricia Montero, que demuestran unas capacidades elásticas no aptas para el común de los mortales.