El descaro de Palomo Spain llega hoy a Madrid

La pasarela madrileña abrirá mañana viernes las puertas de Ifema para la celebración de una nueva edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, la número 66. Pero antes de que esto ocurra siete diseñadores se dan la mano para mostrar hoy sus colecciones en lugares emblemáticos de la capital. El más esperado es el desfile del cordobés Palomo Spain, que se presenta ilusionado en la pasarela madrileña después de haber puesto a sus pies a los críticos más exigentes de EEUU tras su desfile en la pasarela neoyorquina y después de que famosas como Beyoncé o Miley Cyrus hayan lucido algunos de sus diseños. Palomo Spain ha escogido los salones del hotel Wellington para presentar su colección a partir de las seis y media de la tarde.

Aunque no será el primero en subir hoy a la pasarela de MBFWMadrid, ya que a primeras horas de la mañana Desigual llega a la sala El Paracaidista para mostrar lo nuevo de su colección, un desfile que hará un guiño a los nuevos diseñadores a los que incorpora también a su desfile. Pasadas las 10:30 el turno le tocará a la original pasarela de reciclaje de Ecoembes, que ha escogido los jardines de Cecilio Rodríguez en el Retiro para mostrar sus prendas, el mismo escenario que utilizará María Clé, cuyo desfile está previsto pasado el mediodía.

Los cines del Palacio de la Prensa acogerán a las 13:30 horas a Chromosome Residence, otra firma que se estrena en MBFWMadrid. A las cinco, el escenario se traslada a la galería de cristal del Palacio de Cibeles, donde mostrará su nueva colección Mané Mané. En estas mismas dependencias mostrará las prendas de su próxima primavera Roberto Verino, cuyo desfile apuesta por el concepto see now, buy now (ve ahora, compra ahora). Verino celebra sus 35 años en el mundo de la moda y no quiere pasar desapercibido en una fecha tan especial. Habrá que estar atentos.